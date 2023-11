La Promessa anticipazioni 20 novembre 2023! Lope e Catalina all’attacco! Il loro piano è geniale

By

Nel prossimo episodio mozzafiato de La Promessa, in onda il 20 novembre 2023 alle 16.45 su Canale5, assistiremo al geniale piano di Lope e Catalina che finalmente comincia a dare i suoi frutti!

La Promessa: un successo dolce e saporito nel futuro di Lope e Catalina

Nelle anticipazioni della prossima puntata de La Promessa, in programma il 20 novembre 2023, emerge un’entusiasmante svolta per la coppia di Lope e Catalina. Il loro audace progetto di produzione di confetture sta riscuotendo successo, con i primi proventi che iniziano a riversarsi nelle loro mani. Un’occasione unica che potrebbe trasformare il destino della tenuta!

La talentuosa marchesina Catalina ha svelato il segreto delle sue deliziose confetture, aprendo le porte a un affare promettente con il cuoco Lope. Il loro impegno nella produzione su larga scala sta iniziando a pagare, seppur in piccola scala. Catalina, donna d’affari astuta, non vede l’ora di condividere i primi proventi con il suo complice di cucina e pianifica già miglioramenti per ampliare il loro dolce impero. La promessa di un futuro prospero è nell’aria!

La Promessa anticipazioni 20 novembre 2023 (foto Instagram)

Anticipazioni La Promessa: gli affari intrecciati

Catalina raggiungerà emozionata le cucine, consegnando a Lope i primi frutti del loro affare zuccherino. La dolcezza dell’amore e degli affari si intreccia, con la marchesina che discute entusiasta dei successi ottenuti e delle future migliorie per incrementare vendite e guadagni. La passione di Catalina per il business si rivela fondamentale per assicurare il futuro delle sue amate terre.

Candela si allontana, Lope e Simona affrontano il tumulto

Nell’episodio avvincente de La Promessa, Candela si allontana temporaneamente dalla tenuta, cercando conforto dopo la sconvolgente scoperta sul marito. Lope e Simona, decisi a mantenere il segreto, devono trovare un modo per proteggere la loro verità. Con l’aiuto di Pia, riusciranno a coprire l’assenza di Candela, ma nuovi intrighi sono in agguato!

Non perderti la straordinaria trama de La Promessa, che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5. Drammi, segreti e colpi di scena si susseguono in una storia avvincente che tiene incollati gli spettatori ogni giorno!