La Promessa anticipazioni 22 novembre 2023: Manuel si rivela a Jana ma lei lo allontana!

Le Anticipazioni de La Promessa ci catapultano in un vortice di emozioni nella puntata del 22 novembre 2023, in onda su Canale5 alle 16.45. Il protagonista Manuel si libera finalmente dei suoi dubbi amorosi, confessando a Jana un sentimento che cambierà il corso della sua storia. Ma il tempo stringe, poiché Jana è destinata a un nuovo capitolo nella casa dei Duchi De Los Infantes, orchestrato da Jimena. Nel frattempo, Curro e Martina preparano un evento speciale: un picnic che potrebbe svelare inaspettate sorprese!

Sconvolgenti segreti: la Scoperta di Manuel

Nel cuore della trama, Manuel fa una scoperta straordinaria sulla sua storia con Jana. Attraverso il recupero di frammenti del passato, comprende che la ragazza è stata la sua fedele compagna durante il periodo in cui giaceva in coma. Nonostante gli ostacoli e i rimproveri, Jana non ha mai abbandonato il suo fianco. Mauro, con particolari rivelatori, riaccende ricordi che spingono Manuel a riconoscere i forti legami che lo legano a lei. Il Marchesino non ha più dubbi: ama Jana, anche se la sua memoria è incompleta.

La Promessa anticipazioni 22 novembre 2023 (foto Instagram)

La Promessa anticipazioni: la corsa Contro il tempo di Manuel

Nel corso della puntata di mercoledì 22 novembre, Manuel si trova in una corsa contro il tempo per confessare i suoi sentimenti a Jana. La ragazza è sul punto di trasferirsi nella dimora dei Duchi De Los Infantes, su disposizione di Jimena, che vede in Jana un pericolo. Manuel deve raggiungerla prima che parta e dichiararle il suo amore. In un atto di sincerità, promette a Jana di non dimenticare mai questi sentimenti appena rivelati.

Curro e Martina, un picnic e dolci sentimenti

Mentre Jana si prepara a lasciare la tenuta, portando con sé una leggerezza rinnovata grazie alla confessione di Manuel, nuovi eventi si sviluppano. La giovane dovrà affrontare nuove sfide come aiutare i domestici dei Duchi De Los Infantes, con conseguenze inaspettate sulla sua salute. Nel frattempo, l’amicizia tra Curro e Martina cresce, culminando in un romantico picnic. Tra i due, c’è qualcosa di più profondo in corso?

La Promessa continua a incantarci dal lunedì al venerdì alle 16.45 su Canale5. Rimani sintonizzato per scoprire lo sviluppo dei nuovi travolgenti amori tra i personaggi più amati!