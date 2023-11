La Promessa anticipazioni 23 novembre 2023: Lorenzo spietato contro Catalina, l’affronto è insostenibile!

Nel prossimo appassionante episodio de La Promessa, in onda il 23 novembre 2023 su Canale5 alle ore 16.45, la tensione raggiungerà livelli sorprendenti. Il nostro affascinante protagonista, Don Lorenzo, si scontrerà con la determinata Catalina in una collisione di passioni e conflitti che lascerà gli spettatori senza fiato.

Anticipazioni La Promessa: Lorenzo e il suo duro giudizio su Catalina

Il sipario si apre sulla dimora de La Promessa, teatro di intrighi e segreti. Catalina, animata dal desiderio di affermarsi nella gestione economica dell’incantevole tenuta, dovrà confrontarsi con le aspre parole di Don Lorenzo. Il De La Mata, in uno sfogo senza precedenti, non risparmierà pesanti insulti, mettendo in discussione le capacità della marchesina. Una sfida epica tra due forze contrapposte, pronte a svelare il lato oscuro della promessa.

Il piano di Catalina e Lope per sfidare il Don

Il piano astuto di Catalina e Lope prende vita, portando nuove fortune alla tenuta. La giovane marchesina è desiderosa di dimostrare il suo valore e contribuire alla gestione finanziaria de La Promessa. Tuttavia, il mondo che la circonda sembra resistere alle sue ambizioni. Il patriarca Don Alonso, pur consapevole delle abilità della figlia, si trova intrappolato nelle rigide convenzioni dell’epoca. Unica voce dissonante, e non certo per eleganza, sarà quella di Don Lorenzo, il patrigno di Curro, pronto a riversare insulti su Catalina.

Anticipazioni La Promessa: la sfida di Lorenzo a Catalina

Don Lorenzo, noto per la sua spietata franchezza, alza ulteriormente il livello di rudezza. Convinto di un futuro ruolo di spicco nell’eredità del Barone, si opporrà con veemenza ai desideri di Catalina di emergere come donna d’affari. Il Conte De La Mata, senza mezzi termini, inviterà Catalina a lasciare la scena, gettando una nuvola oscura sulle sue ambizioni. Un vero e proprio affronto per la giovane ereditiera.

Il ritorno di Candela nasconde oscuri segreti!

Dopo due giorni di assenza misteriosa, Candela fa il suo ritorno alla tenuta. Tuttavia, il suo passato con Simona continua a tormentarla, e la donna cerca disperatamente di mantenere le distanze. Candela, con un’onestà sorprendente, confessa a Gregorio la sua breve fuga dal lavoro, senza coinvolgere gli amici in menzogne. Ma dietro al suo ritorno si cela un oscuro intento, pronto a sconvolgere ancora di più gli equilibri precari de La Promessa.

Conclusione esplosiva: non perdere l’episodio che cambierà le sorti della tenuta!

La Promessa continua a incantare il pubblico con colpi di scena e intrighi avvincenti. Non lasciatevi sfuggire l'episodio del 23 novembre 2023, che promette di ribaltare le dinamiche e di tenere tutti con il fiato sospeso. Un'occasione unica per scoprire il destino avvincente dei nostri amati personaggi. La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.