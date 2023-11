La Promessa Anticipazioni 24 novembre 2023: Candela è tornata ma non dice la verità… cosa nasconde?

Le luci della ribalta si accendono sulla tenuta de La Promessa, e il 24 novembre 2023 è il giorno in cui Candela fa il suo grande ritorno. Ma attenzione, perché il suo ritorno è accompagnato da un segreto misterioso che lascerà gli spettatori a bocca aperta!

Anticipazioni La Promessa: Candela è tornata!

Il sipario si alza sulla scena di La Promessa, e Candela fa il suo ingresso trionfale alla tenuta. Tuttavia, c’è un dettaglio: sembra non voler avere nulla a che fare con Simona. Che cosa si nasconde dietro questo rifiuto? Candela cercherà di mantenere le apparenze, affrontando Don Gregorio e rivelando di essere stata via per questioni personali. Ma il vero colpo di scena arriva quando diventa testimone di un segreto sconvolgente, coinvolgendo Teresa in una trama avvincente.

Teresa ancora sotto shock vuole licenziarsi

Il palcoscenico di La Promessa si anima con un altro colpo di scena: Teresa, ancora tormentata dalla morte del Barone, sta scrivendo una lettera destinata ai suoi ex datori di lavoro. Qual è il suo intento? Licenziarsi e allontanarsi dai ricordi dolorosi della tenuta. Candela si troverà coinvolta in questa rivelazione, portando la trama a un punto di svolta emozionante.

La Promessa anticipazioni venerdì 24 novembre 2023 (foto Instagram)

La Promessa: Manuel vuole sapere che fine hanno fatto i suoi libri

Il dramma si infittisce quando Manuel, dopo aver confessato il suo amore a Jana, si ritrova a dover affrontare la perdita dei suoi libri sull’aviazione. La ricerca della verità lo porterà a confrontarsi con Romulo, il maggiordomo leale. Ma cosa scoprirà? I libri sono stati distrutti per ordine di una figura misteriosa dall’alto, un enigma che aggiunge un tocco di suspense alla trama.

E non dimenticate di sintonizzarvi ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 16.45 su Canale5 per non perdere neanche un momento di questa avvincente saga. E prima di concludere, vi invitiamo a lasciarvi trasportare dall’emozione di La Promessa. Un viaggio avvincente, ricco di intrighi e colpi di scena, che catturerà il vostro cuore. Non fatevi sfuggire neanche un episodio e preparatevi a essere travolti dalle emozioni di questa straordinaria soap opera!