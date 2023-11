La Promessa anticipazioni 27 novembre 2023: il dramma di Teresa sconvolge la tenuta! Se ne va per sempre?

By

Nell’affascinante universo de La Promessa, il prossimo episodio ci regalerà momenti di tensione e sospiri. In onda su Canale5 il 27 novembre 2023 alle ore 16.45, il destino di Teresa sarà al centro dell’attenzione. Candela, la talentuosa cuoca, si troverà a bocca aperta di fronte al futuro incerto della nostra eroina. Le anticipazioni svelano che Teresa, nel tentativo di liberarsi dai fantasmi del suo passato, scriverà una toccante lettera ai suoi ex datori di lavoro, implorandoli di tornare. Ma sarà questo il suo addio definitivo alla tenuta.

Teresa abbandona tutto! Cosa nasconde la sua lettera? La Promessa in pericolo!

Il cuore di Teresa, ancora pesantemente segnato dagli strascichi della sua tormentata permanenza alla tenuta, sta per prendere una decisione epocale. Tra i ricordi del Barone e l’ombra del falso Padre Camillo, la giovane non trova più la forza di restare. La sua missiva potrebbe essere la chiave di svolta, ma Candela, fedele amica, la scoprirà. Riuscirà a convincerla a sfidare le paure e a restare al fianco degli amici?

La Promessa anticipazioni 27 novembre 2023 (foto Instagram)

I libri di Manuel sono andati distrutti!

Nel caotico mondo di Manuel, i frammenti del passato iniziano a riemergere, alimentati dalla vicinanza con Jana. L’amore confesso prima della partenza di lei per la tenuta dei Duchi De Los Infantes ha svelato emozioni nascoste. Tuttavia, il ritorno alle sue radici letterarie si trasforma in un’inaspettata tragedia: i suoi libri, testimoni silenziosi del suo passato, sono stati distrutti. Romulo, il maggiordomo, è coinvolto in questo mistero. Cosa nascondono le pagine perdute?

Bugie su bugie! Manuel sulla traccia del suo oscuro passato! La Promessa mai così intrigante

La furia di Manuel si scatena quando scopre che i suoi libri non sono stati distrutti casualmente, ma su ordine superiore. Romulo, costretto a compiere l’impensabile, getta l’ombra su un mistero più grande. Il marchese si imbarca in una ricerca della verità, desideroso di svelare gli inganni di Jimena e Cruz. Il passato oscuro de La Promessa è pronto a rivelarsi?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 27 novembre al 1° dicembre 2023.

Rimanete sintonizzati su Canale5, dal lunedì al venerdì alle ore 16.45, per immergervi nell’emozionante intreccio de La Promessa.