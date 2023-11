La Promessa anticipazioni 28 novembre 2023: Don Lorenzo annientato dal Barone! Nessuna eredità per lui

La soap opera “La Promessa” promette nuovi colpi di scena nell’episodio del 28 novembre 2023 su Canale5. Il Barone riserva sorprese nell’apertura del testamento, umiliando Don Lorenzo e Cruz. La loro eredità è in pericolo, e le Anticipazioni svelano un inaspettato erede!

Anticipazioni Esplosive: Il Conte Lorenzo non vede l’orda di aprire il testamento!

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato per Don Lorenzo nella soap “La Promessa“. L’apertura del testamento del Barone è l’occasione per rivelare il destino dell’eredità di Eugenia. Con la consorte ricoverata, Lorenzo spera di gestire tutto a suo piacimento. Tuttavia, una sconvolgente sorpresa lo attende, e il denaro non sarà suo come sperato.

La Promessa anticipazioni 28 novembre 2023 (foto Instagram)

Rivelazioni scioccanti a La Promessa: Il barone cambia le regole del gioco!

Nelle Anticipazioni de “La Promessa“, emerge una trama avvincente. Don Lorenzo e Cruz scoprono che il denaro del Barone non andrà a nessuno di loro. Un terzo erede entra in scena, la misteriosa baronessa Elisa De Grazalema. La lettura delle ultime volontà rivelerà un destino inaspettato per i protagonisti, lasciando tutti in balia di nuovi misteri.

Intrighi e segreti: Elisa De Grazalema, la vera erede del Barone!

Il Barone destina alle figlie solo due palazzi, lasciando Cruz e Lorenzo con poco da guadagnare. Il resto va a una donna sconosciuta, la baronessa Elisa De Grazalema. Cruz tenta di avvicinarsi sotto la scusa del passaggio di proprietà, ma la donna è decisa a svelare chi sia veramente. La rivalità si intensifica, e le Anticipazioni promettono un confronto epico tra i due.

E per le anticipazioni settimanali: svelati segreti e tradimenti in “La Promessa” dal 27 novembre al 1° dicembre 2023!

“La Promessa” continua a sorprendere dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5. Un grande turbinio di emozioni e colpi di scena ti aspetta!