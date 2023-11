La Promessa anticipazioni 29 novembre 2023: Catalina alla ricerca della verità!

Nella prossima e avvincente puntata de La Promessa, in onda il 29 novembre 2023 alle 16.45 su Canale5, l’atmosfera sarà carica di tensione. Candela e Simona, solitamente unite da una profonda amicizia, sembrano avere un misterioso segreto che divide le loro strade. Ma cosa sarà successo tra loro due?

Litigi e rivelazioni: il dramma tra Candela e Simona infiamma La Promessa!

La cucina de La Promessa è sul punto di esplodere! Candela è tornata, ma il suo rapporto con Simona è teso. Tradimenti e segreti custoditi nell’ombra minacciano di rovinare tutto. In questo intrigo avvincente, Catalina si trova al centro della tempesta, desiderosa di scoprire la verità che aleggia nell’aria.

La Promessa anticipazioni 29 novembre 2023 (foto Instagram)

Catalina indaga: il mistero tra Candela e Simona rivela oscure verità!”

Catalina, occhi affilati e determinazione nei passi, sospetterà che tra Candela e Simona si celi un segreto inconfessabile. In un confronto avvincente, cercherà di far emergere la verità, ma Simona sembrerà intenzionata a custodire il mistero, alimentando l’atmosfera di suspense.

Cuori infranti: Lope si trova in una trappola d’amore a La Promessa!

Mentre Candela e Simona si scontrano, un’altra storia d’amore complicata si svela. Lope, il cuoco dal cuore spezzato, scopre che il suo affetto per Maria non è affatto svanito. In un momento di vulnerabilità, Lope confesserà i suoi sentimenti a Mauro, rivelando un intreccio emotivo che potrebbe cambiare il destino dei personaggi.

Intrighi e passioni: anticipazioni esplosive della settimana a La Promessa!

La Promessa continua a tenere incollati gli spettatori dal lunedì al venerdì alle 16.45 su Canale5. Scopri tutti gli sviluppi avvincenti che cambieranno il corso della storia dal 27 novembre al 1° dicembre 2023. Non perdere l’occasione di essere parte di questo intenso viaggio emotivo, con protagonisti sempre più interessanti e pronti a dare tutti loro stessi per salvare amore, passioni e non solO!