La Promessa anticipazioni 31 ottobre 2023: Lorenzo pronto ad appropriarsi dell’eredità

Sei pronto per l’ultima ondata di colpi di scena nella saga mozzafiato de La Promessa? L’appuntamento è martedì 31 ottobre alle 16:40 su Canale 5, e questa volta promette di superare ogni aspettativa. La trama della soap spagnola ambientata a Cordova nel 1913 ruota attorno alla straordinaria Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore. Il palazzo de La Promessa è il cuore di una storia avvincente, e se sei un vero appassionato, puoi seguire le vicende in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Nell’ultimo episodio, Catalina ha mostrato l’aereo riparato a Manuel, ma l’uomo sembra portare un peso insopportabile. Rifiuta categoricamente di volare, suscitando l’attenzione di tutti. Nel frattempo, un’ombra oscura si profila sulla vita di Lope, poiché Maria è furiosa con lui per non averle subito rivelato la verità su Salvador. La tensione cresce, e Lope confida i suoi timori prima a Jana e poi a Mauro.

La Promessa (foto Instagram)

Nel frattempo, il trio dinamico composto da Simona, Candela e Lope si cimenta in una deliziosa preparazione: le tartellette di mela, il dolce preferito di Curro, per festeggiare il suo diploma. Tutti sembrano apprezzare il gesto, tranne Lorenzo, con cui si scatena una discussione accalorata a tavola. Cosa potrebbe accadere nella prossima puntata? Il mistero si infittisce.

La Promessa anticipazioni del 31 ottobre: L’oscura verità di Simona

In un altro avvincente sviluppo, Lope fa una rivelazione scioccante a Simona: Candela ha ricevuto una lettera anonima che svela un segreto oscuro del suo passato. Ma Simona sembra nascondere più di quanto stia rivelando. Cosa potrebbe nascondersi dietro questa enigmatica lettera?

Il testamento segreto e le passioni infuocate

Nel frattempo, Catalina riesce a ottenere la spilla di sua madre, precedentemente richiesta in prestito alla Baronessa. Questo gesto scatena l’ira di Cruz, e l’apertura del testamento del padre diventa inevitabile. L’ultima volontà del Barone potrebbe finalmente consegnare a Lorenzo i fondi che gli spettano come erede di sua moglie Eugenia, la sorella di Cruz. Le passioni e le ambizioni sono sull’orlo di esplodere, e non potremmo essere più ansiosi di scoprire come si svilupperà questa intricata trama.

Prima di immergerci nell’episodio di domani, facciamo un rapido resoconto degli eventi che hanno scosso la puntata di lunedì 30 ottobre. Sintonizzatevi e preparatevi per un’altra emozionante tappa de La Promessa.