La Promessa anticipazioni 5 dicembre 2023: Cruz determinata a licenziare Pia, ma qualcuno interviene in sua difesa!

Nell’episodio mozzafiato de “La Promessa” che andrà in onda il 5 dicembre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, assistiremo a un confronto epico tra Cruz e Pia. Le Anticipazioni rivelano uno scontro senza precedenti, con la marchesa pronta a licenziare la governante, ma il destino riserva un’incredibile svolta.

La furia di Cruz e l’accusa di tradimento: Petra muove le pedine

Petra, astuta quanto malvagia, ha scatenato la tempesta tra Cruz e Pia. Nel tentativo di umiliare la governante, la marchesa si scaglierà contro di lei, accusandola di bugie e tradimento. Il suo obiettivo? Licenziare Pia senza pietà. Tuttavia, un evento inaspettato cambierà le carte in tavola.

Don Gregorio, il salvatore inatteso

Mentre Cruz si prepara a infliggere il colpo finale, un eroe inaspettato si fa avanti per difendere Pia. Don Gregorio, uno dei domestici, dichiarerà di essere il padre del bambino che Pia porta in grembo. La rivelazione sorprenderà tutti, compresa la marchesa e Petra. La situazione, apparentemente senza speranza, prende una svolta incredibile.

La Promessa anticipazioni

Il dramma di Pia: l’addio alla tenuta è imminente?

In preda alla disperazione, Pia si trova sull’orlo di lasciare la tenuta e perdere il lavoro. Cruz, furiosa e decisa, accusa Pia di averla ingannata nonostante le avesse offerto una via d’uscita. Tuttavia, la presenza di Don Gregorio cambierà radicalmente il corso degli eventi

Mentre Pia si prepara a dire addio alla sua vita alla tenuta, Don Gregorio emerge come l’inaspettato salvatore. Dichiarando di essere il padre del bambino, mette fine alla tensione e sconvolge completamente le aspettative di tutti. Il piccolo non sarà un figlio illegittimo, e la soluzione per questa intricata situazione sembra improvvisamente più vicina.

Anticipazioni della settimana: cosa Riserverà “La Promessa” dal 4 all’8 Dicembre 2023?

Non perderti le prossime sorprese! Scopri tutte le anticipazioni settimanali de “La Promessa” dal 4 all’8 dicembre 2023. L‘appuntamento è dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5. Un mix di emozioni e colpi di scena ti aspettano in questa avvincente soap opera!