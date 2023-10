La promessa, anticipazioni dal 16 al 20 ottobre: Jimena prepara il matrimonio, mentre Alonso fa una richiesta a Cruz…

Nel magico mondo della televisione, un gioiello spagnolo sta catturando cuori e menti dei telespettatori. Sì, stiamo parlando della soap opera “La Promessa“. Questa settimana, da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre 2023, preparatevi ad essere travolti da un turbine di emozioni e rivelazioni che cambieranno tutto!

La Promessa, le anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023

Chi non ricorda i giorni estivi trascorsi immersi nelle storie di “La Promessa“? Ora, questa perla televisiva si è spostata in un nuovo orario, ma non temete, la promessa di intrattenimento è più forte che mai. Dalle 16.40 alle 16.55, preparatevi a un’esperienza intensa!

La settimana si apre con un ritorno tanto atteso, Lorenzo è di nuovo tra noi. Ma c’è dell’altro: i marchesi stanno cercando di arrivare all’apertura del testamento, ma i segreti sono destinati a venire alla luce. E tra Curro e il suo patrigno, la tensione è alle stelle. Nel frattempo, Mauro offre conforto a Teresa, mentre riflette sui suoi errori che hanno segnato profondamente le loro vite. Un legame indissolubile li tiene uniti, e nulla potrà spezzarlo.

Jimena e il matrimonio

Jimena sta per sposarsi, ma niente è ordinario in “La Promessa”. La sua cerimonia si prospetta “campestre”, e i preparativi sono in pieno svolgimento. Cruz e Mercedes si uniscono a lei per gestire la lista degli invitati. Nel frattempo, Jana lavora instancabilmente su un velivolo per Manuel, offrendogli una scelta: volare in alto o rimanere a terra?

La promessa

La vendetta di Alonso

Alonso brama vendetta e si rivolge a Cruz con una richiesta inusuale. È un momento di riconoscenza verso Lope, Simona e Candela, coloro che hanno svelato il mistero del falso prete Camillo. Nel frattempo, Romulo è determinato a scoprire la verità sul profondo odio che ha consumato Gregorio. E qui si svela un oscuro segreto: l’esistenza di Mateo Castillo, il fratello di Gregorio. Le accuse volano, e il rancore è palpabile.

Dove vedere La Promessa in tv e in streaming (dal 16 al 20 ottobre)

Se non vuoi perderti nemmeno un attimo di questa avvincente soap opera, sintonizzati su Canale 5 dalle 16.40. E se il destino ti sfugge di mano, niente paura! Le puntate sono disponibili in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. La promessa è pronta ad essere mantenuta, e il tuo appuntamento con il dramma è garantito!