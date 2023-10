La Promessa anticipazioni dal 30 ottobre al 3 novembre 2023: cosa succederà tra Jana e il misterioso dottor Abel?

La Promessa sta per regalarci una settimana ricca di colpi di scena e tensioni avvincenti.

La Promessa anticipazioni Lunedì 30 ottobre 2023

Catalina, con una scena mozzafiato, mostra l’aereo appena riparato a Manuel, ma l’amorevole atmosfera è velata da un oscuro segreto. Manuel sembra essere stato colpito in pieno cuore, ma sembra che il suo spirito non sia pronto a volare. Nel frattempo, Lope, che sembra navigare in acque agitate, si scontra con Maria, la quale sembra serbare un rancore profondo. Di cosa si tratta? Non temete, leggeremo di più sul mistero di Salvador in seguito. Nel frattempo, l’atmosfera si riscalda in cucina, dove Simona, Candela e Lope stanno preparando le famose tartellette di mela, il dolce preferito di Curro. Ma cosa accade quando la festa si sposta a tavola? Lorenzo, inizia una discussione con Curro che lascerà il pubblico senza fiato.

Anticipazioni Martedì 31 ottobre 2023

Il martedì a La Promessa si apre con nuovi segreti che emergono. Lope informa Simona che Candela ha ricevuto una lettera anonima che potrebbe svelare il suo oscuro passato. Ma c’è qualcosa di ancora più profondo che riguarda Simona? Nel frattempo, Catalina, una donna di grande determinazione, fa richiesta di una spilla speciale, un oggetto misterioso che sembra aver scatenato le furie della Baronessa. E le sorprese non finiscono qui, poiché il testamento del padre si apre, portando a una svolta nelle finanze di La Promessa. Ma cosa nasconde Lorenzo dietro questa improvvisa richiesta?

La puntata di Mercoledì 1 novembre 2023

La tensione a La Promessa raggiunge l’apice quando Jana cerca di far fronte al fatto che Manuel sembra aver perso la memoria di lei. Nel frattempo, Lorenzo affronta Cruz e una discussione travolgente si svolge tra i due. Lorenzo sembra desideroso di scoprire il momento in cui verrà svelato il testamento del Barone, ma qual è il suo piano? Nel frattempo, Jana, angosciata per l’assenza di notizie su Salvador, cerca conforto da Maria. Ma cosa nasconde dietro questa disperazione? Le tensioni crescono anche in altre parti di La Promessa, con Teresa che lotta con il suo passato oscuro e Romulo che cerca di fare pace con Don Gregorio. Ma la sua richiesta di scuse non verrà accolta a braccia aperte. Nel frattempo, Jimena ha un desiderio inaspettato, mentre Maria chiede aiuto per scoprire la verità su Salvador.

Giovedì 2 novembre2023

Un capitolo cruciale si apre a La Promessa, con il matrimonio di Manuel e Jimena, nonostante tutte le opposizioni. I duchi non sembrano disposti a concedere il loro consenso, e Jana e Catalina stanno cercando di far riacquistare la memoria a Manuel. Anche Alonso offre la sua mossa per annullare il fidanzamento. Ma nulla sembra fermare l’amore in corso tra i giovani sposi. Tuttavia, Jana è nell’incertezza: dovrebbe svelare la lettera che potrebbe cambiare tutto, oppure sacrificare il suo amore per Manuel?

La Promessa anticipazioni Venerdì 3 novembre 023

Il matrimonio di Manuel e Jimena intensifica le tensioni a La Promessa. Don Gregorio e Don Romulo sono in rotta di collisione, con la situazione che sta per sfuggire di mano. Solo l’intervento di Pia e Mauro riesce a evitare una vera e propria ressa. Ma alla fine della serata, Romulo si rivolge a Gregorio con una dichiarazione sorprendente che potrebbe svelare un segreto oscuro. Cosa accadrà a La Promessa? Solo il tempo ci dirà come si svilupperanno questi intrighi avvincenti.

Restate sintonizzati su La Promessa per scoprire come queste passioni e segreti si svilupperanno nella prossima settimana.

La Promessa Anticipazioni: Jana si apre a un nuovo amore!

Jana, la dolce e affascinante cameriera, ha sempre sognato di realizzare i suoi desideri, ma ora sembra pronta a voltare pagina. Con l’arrivo del dottor Abel, la trama si infittisce di passione e mistero. Il giovane medico sembra essere l’unica cura per il suo cuore spezzato, e tra di loro nascerà un legame speciale.

Manuel, il Marchese di Lujan, è spettatore impotente di questa nuova e appassionante svolta. Mentre Jimena architetta il suo piano, Manuel non può fare a meno di provare una crescente gelosia nei confronti del dottor Abel. Chi vincerà la battaglia per il cuore di Jana? E cosa nasconde il passato?



Non perdete le prossime emozionanti puntate de La Promessa, dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.