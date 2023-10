La Promessa anticipazioni di lunedì 23 ottobre 2023: duello tra Don Gregorio e Don Romulo, è scandalo!

Nel magico mondo della televisione, gli appassionati di drammi e colpi di scena non potranno fare a meno di sintonizzarsi su Canale5 il 23 ottobre 2023 per assistere a un confronto epico nella puntata de La Promessa. Gregorio e Romulo, due titani in lotta per il controllo della tenuta, ci regaleranno momenti di pura tensione e suspense. Cosa ci riserva il destino?

Anticipazioni de La Promessa: quando il passato torna a perseguitare.

In questa imperdibile puntata de La Promessa, programmata per il 23 ottobre 2023 alle 16.40 su Canale5, i nostri cuori saranno pervasi dalla drammaticità di un segreto sepolto nel passato. Romulo, il nuovo maggiordomo, non smetterà di puntare il dito contro il misterioso passato di Don Gregorio. Secondo la sua versione dei fatti, Mateo Castillo, fratello di Don Romulo, è stato ucciso da Gregorio. Questa vendetta è legittima o si cela qualcosa di più oscuro dietro a queste accuse?

Anticipazioni La Promessa: Gregorio fa una rivelazione scioccante!

Gregorio, finalmente, rompe il suo glaciale silenzio e con voce tagliente rivela la verità a Romulo. La domanda che si affaccia nella mente dei telespettatori è: Chi è Mateo Castillo? Un intreccio oscuro di eventi, tradimenti e passioni nascoste si dipana davanti a noi. Il gelo nelle parole di Gregorio lascerà Romulo senza fiato e con un mistero da svelare.

La Promessa (foto Instagram)

Anticipazioni La Promessa: Romulo si difende con determinazione!

Romulo, stanco di essere accusato ingiustamente, si difenderà con fermezza. “Non sono un assassino!”, griderà con sdegno. La verità è chiara dal suo punto di vista: non ha mai ucciso Mateo, e non sa nemmeno chi sia questo misterioso individuo. Ma Gregorio è determinato a ottenere vendetta, e questo duello di volontà porterà a conseguenze inimmaginabili.

Trame e anticipazioni: destino incerto per Romulo e Gregorio!

Mentre Romulo nega categoricamente ogni coinvolgimento nell’omicidio di Mateo, Gregorio rimane irremovibile nella sua convinzione. La tensione tra i due maggiordomi cresce, e la verità sembra sempre più sfuggente. Nel mondo de La Promessa, nulla è come sembra, e il destino di questi due uomini è in bilico. Solo il tempo e i segreti sepolti potranno svelare cosa riserva il futuro.

La Promessa: intrighi e passioni su Canale5!

Per scoprire come si evolverà questa travolgente trama, rimanete sintonizzati su Canale5, dal lunedì al venerdì alle 16.40. Non perdetevi neanche un istante della saga de La Promessa, dove ogni dettaglio può cambiare il corso della storia. E ricordate di seguire le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 23 al 27 ottobre 2023 per rimanere aggiornati su ogni colpo di scena! La passione e l’incertezza vi attendono in questa avvincente soap opera.