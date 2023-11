La Promessa Anticipazioni Puntate dal 27 novembre al 1° dicembre 2023: grossi guai in arrivo per Cruz e Lorenzo!

La Promessa, l’affascinante soap opera ambientata nella Spagna del 1913, continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso dalle 16.40 alle 16.55 su Canale 5. Dal 27 novembre al 1° dicembre 2023, la trama si infittisce di colpi di scena e segreti svelati.

Puntata Lunedì 27 novembre 2023: il mistero dei libri di Manuel trova una risoluzione

Nell’episodio di lunedì 27 il protagonista è Manuel, il quale è impegnato dalla scorsa puntata di venerdì nella ricerca dei suoi libri dell’aviazione. Un vero mistero indecifrabile per il giovane! Romulo, scomodo e sulla difensiva, rivela che la decisione di sbarazzarsi di essi è giunta dall’alto e cerca di scrollarsi la colpa di dosso in modo arrogante. Nel frattempo, Candela e Teresa discutono della decisione di quest’ultima di abbandonare la tenuta e di fare marcia indietro, tornando a chiedere ai propri ex datori di lavoro una chance.

La Promessa Martedì 28 novembre 2023: Testamento shock e terzo erede in vista!

Il martedì è il turno del testamento del Barone, finalmente alla prossimità dell’apertura finale. Ma come facile immaginare in queste situazioni, le sorprese non si fanno attendere! Un terzo erede sconosciuto farà capolino dall’ingiallita carta della lettera, ovvero Eliza De Grazalema. Ma chi è questa donna? E perchè è proprio lei ad aggiudicarsi l’intera fortuna del Barone? Don Alonso, Lorenzo e la marchesa sono ansiosi di scoprire chi sia questa entità mai comparsa prima d’ora.

La Promessa (foto Instagram)

Mercoledì 29 novembre 2023: la lite furibonda e i sentimenti nascosti

Le tensioni tra Candela e Simona non accennano a placarsi, mentre Catalina cerca di capire il motivo di questa lite. Nonostante la gentilezza della giovane, Simona non aprirà bocca sulla faccenda. Nel frattempo, Mauro sospetta che Lope abbia sentimenti per Maria cogliendolo sul fatto mentre odora sognante uno scialle della ragazza. La tensione aumenta tra i personaggi principali, mossi da sempre nuove passioni!

Puntata di Giovedì 30 novembre 2023: indagini e sentimenti confusi

Nella puntata di giovedì vedremo invece Alonso impegnato nell’intento di scoprire di più su Elisa De Grazamela, con l’aiuto di Romolo che potrebbe saperne qualcosa di più. Trovare informazioni sull’identità della donna sembra davvero impossibile! Nel frattempo, Manuel lotta con i suoi sentimenti confusi. Il giovane bacia Jimena, ma i ricordi di un amore passato con Martina lo tormentano. Il mistero si infittisce.

La Promessa Venerdì 1° dicembre 2023: crisi finanziaria e verità amare

Don Alonso rivela preoccupazioni finanziarie sulla tenuta, poiché la dote di Jimena non copre completamente i debiti. Nel frattempo, Petra svela una verità scioccante su Pia. La tensione finanziaria e gli intrighi raggiungono il loro apice.

Non perdere La Promessa, ogni giorno alle 16.40 su Canale 5, per vivere appieno gli sviluppi travolgenti di questa storia d’amore e mistero!