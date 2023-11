La Promessa anticipazioni 3 novembre 2023: Romulo e Gregorio in rissa, la guerra è annunciata!

In un nuovo, emozionante episodio de La Promessa, in onda il 3 novembre 2023 alle 16.40 su Canale5, ci attende un vero e proprio spettacolo di fuochi d’artificio! Romulo e Gregorio, i due protagonisti dei dissapori, saranno sull’orlo di una rissa epica. Sarà necessario l’intervento di Pia e Mauro per evitare che la situazione degeneri. Ma questa guerra è solo all’inizio, e nei prossimi paragrafi scoprirete ulteriori colpi di scena che renderanno questo episodio indimenticabile.

La Promessa Anticipazioni: Manuel e Jimena, un matrimonio inatteso!

Nel mondo turbolento de La Promessa, un nuovo capitolo si apre con il matrimonio di Manuel e Jimena. Jana ha deciso di non intervenire, temendo che la sua presenza potrebbe sconvolgere ulteriormente la situazione e allontanarla da suo fratello.

Per amore di Curro e per scoprire la verità sulla madre, ha dovuto sacrificare il suo amore. Adesso, dovrà affrontare il fatto che Manuel non solo non la ricorda, ma è anche sposato con un’altra donna. E c’è un piccolo, ma decisivo ricordo che presto balzerà alla mente di Manuel, scuotendo le fondamenta del suo matrimonio e portandolo a indagare sulla bella cameriera bionda che ora è la domestica di sua moglie.

Scintille tra Don Romulo e Don Gregorio

La rivalità tra Don Romulo e Don Gregorio non conosce tregua. Nonostante un tentativo di pace da parte di Romulo, Gregorio non vuole avere nulla a che fare con lui e giura vendetta eterna. Le nozze di Manuel e Jimena e le sfide che attendono i domestici intensificheranno ulteriormente questa inimicizia, portandoli vicinissimi a uno scontro violento. Solo l’intervento tempestivo di Pia e Mauro riuscirà a placare le fiamme della discordia.

La Promessa: il segreto di Gregorio sconvolge Romulo!

Dopo il brivido della possibile rissa, Don Romulo affronterà nuovamente il suo arcinemico, determinato a dichiarare la sua intenzione di restare a La Promessa, nonostante tutto. Mantiene la sua promessa di non farsi sopraffare dall’odio e dai maltrattamenti, rimanendo al fianco dei domestici che lo rispettano. Ma Don Gregorio ha in serbo un asso nella manica. Svela un oscuro segreto che coinvolge Pia, lasciando Romulo senza parole e con gli occhi sbarrati. Un’esplosione di emozioni che non potete perdere!

La Promessa, la soap che vi terrà incollati allo schermo, va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.