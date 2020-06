La regista Patty Jenkins si è presa una pausa dal lavorare a Wonder Woman 3

La regista Patty Jenkins si sta prendendo una pausa dal lavorare a Wonder Woman 3.

Anche se i fan attendono con impazienza Wonder Woman 1984, la regista Patty Jenkins ha già iniziato a pianificare Wonder Woman 3 insieme a un film spin-off che ruota attorno alle Amazzoni. Ma nel recente numero di Total Film, la Jenkins ha affermato di essersi presa una pausa dal lavorare al terzo film a causa della pandemia in corso.

La regista ha spiegato che la trama del film è stata ispirata dallo stato del mondo prima di essere colpita dal coronavirus. Sembra che Wonder Woman 3 trarrà ispirazione dall’effetto monumentale del virus.

“Ho davvero premuto il pulsante pausa. Perché la verità è che il punto emotivo dal quale veniva quella trama era il nostro stato di sei mesi fa. E quindi voglio assicurarmi di assorbire totalmente qualunque sia il risultato di questa pandemia.”

Patty Jenkins ha anche detto alla pubblicazione che non è sicura se farà il film sulle amazzoni o Wonder Woman 3, notando l’imprevedibilità del mondo. Il regista ha affermato che la trama del film rimarrà familiare ai piani precedenti, ma sarà sicuramente influenzata dalla pandemia. Probabilmente impareremo di più sui piani per Diana dopo Wonder Woman 1984 durante la convention virtuale della DC ad agosto.

“Non stiamo iniziando a lavorare su quel film subito. Spero di fare questo film sulle amazzoni prima di fare il terzo film di Wonder Woman. E non posso fare nessuno dei due adesso. Non sai mai cosa succederà in questo mondo, sai? Ma sì, penso che la trama rimarrà molto simile, probabilmente. Voglio però assicurarmi che sia influenzato da tutto questo.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...