La Ruota del Tempo: Prime Video rinnova la serie per una terza stagione prima ancora dell’arrivo della seconda

Prime Video ha rinnovato La Ruota del Tempo per una terza stagione.

L’annuncio è arrivato al San Diego-Comic Con durante la presentazione del panel di The Wheel of Time: Origins. La terza stagione adatterà The Shadow Rising, il quarto libro della saga de La Ruota del Tempo. Prime Video ha anche mostrato ai fan un BTS della seconda stagione che ha fornito alcuni indizi allettanti su ciò che i fan vedranno durante la prossima infornata di episodi.

Prime Video ha rilasciato la prima stagione de La Ruota del Tempo lo scorso autunno, con Rosamund Pike nei panni di Moiraine, un membro delle Aes Sedai alla ricerca del Dragon Reborn, un profetizzato salvatore o distruttore dell’umanità. Durante la prima stagione, Moiraine ha incontrato un gruppo di cinque giovani uomini e donne e ha finito per viaggiare dall’altra parte del mondo inseguiti dalle forze dell’oscurità.

“Sono così entusiasta che realizzeremo una terza stagione de La Ruota del Tempo”, ha dichiarato Rafe Judkins, produttore esecutivo e showrunner della serie in un comunicato stampa che annunciava la terza stagione. “The Shadow Rising è sempre stato il mio libro preferito della serie, quindi essere in grado di portarlo in televisione e presentare a un nuovo pubblico le storie che mi hanno fatto innamorare di questi libri in primo luogo è un tale onore.”

Scritta da Robert Jordan e Brandon Sanderson, la saga di The Wheel of Time comprende 14 romanzi ed è diventata una delle serie fantasy più vendute dai tempi dopo Il Signore degli Anelli di JRR Tolkien. Acclamata per il suo mondo immaginario molto dettagliato, i personaggi complessi e il sistema magico sviluppato in modo impeccabile, The Wheel of Time è incentrato su Moiraine Damodred, un membro dell’organizzazione tutta al femminile delle Aes Sedai, mentre si imbarca in una pericolosa missione.

Nel 2018, Amazon ha scosso il mondo fantastico quando ha annunciato che avrebbe dato allo spettacolo Wheel of Time un ordine in serie. Guidato da Rafe Judkins, The Wheel of Time è in produzione dal 2019. Tuttavia, le riprese sono state interrotte lo scorso anno a causa delle preoccupazioni per il coronavirus. Con un cast enorme, tra cui Rosamund Pike nei panni di Moiraine, Daniel Henney nei panni di al’Lan Mandragoran, Josha Stradowski nei panni di Rand al’Thor e Zoë Robins nei panni di Nynaeve al’Meara, la stagione 1 di The Wheel of Time dovrebbe consistere in otto episodi.

