La scena flashback di Luke e Leia in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker era originariamente più lunga

La nota scena flashback di Luke e Leia in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker era originariamente più lunga ed è stata modificata.

Come film finale nella saga degli Skywalker, Episodio IX vede il nome della famiglia continuare a vivere in Rey, ma rende anche omaggio al passato, rivelando persino un momento mai visto prima di Luke che addestra Leia a diventare un Jedi.

Inizialmente, L’Ascesa di Skywalker avrebbe visto Leia come “ultimo Jedi” prima della tragica morte di Carrie Fisher. Il regista JJ Abrams ha trovato il modo di riscrivere la trama dopo la morte di Fisher, senza trascurare la natura di capitolo conclusivo di Leia. Abrams ha usato le riprese inutilizzate di Fisher per creare una scena di flashback in cui Luke e Leia si allenano con le spade laser. La scena è veloce, ma rivelatrice per il personaggio di Leia. I fan hanno appreso dal flashback che non solo Leia si stava allenando per diventare una Jedi, ma ha rinunciato a perseguire l’obiettivo quando ha percepito che Han Solo e suo figlio sarebbero morti se avesse continuato il viaggio.

In un’intervista esclusiva con Screen Rant, il coordinatore degli stunt de L’Ascesa di Skywalker, Eunice Huthart, ha elaborato la scena del flashback di Luke e Leia, spiegando che la coreografia del combattimento era originariamente più complicata, e che ha compreso perché la maggior parte della scena è stata tagliata.

“Penso sia solo perché la storia è cambiata leggermente. Penso che non corrispondesse alla durata del film, perché quella scena era di circa un minuto e 20 secondi, e a quanto ho capito la motivazione è da attribuire al minutaggio. È stata ridotta a qualcosa come 20 secondi. Il motivo per cui un sacco di scene d’azione non sono state incluse nel film è perché, se non sono legate alla storia, non possono inserirle e perdere minutaggio. E ad essere sinceri, i combattimenti non erano legati alla storia. Alla fine era solo un momento per far sapere a Luke che Leia era incinta. Quindi, l’unica cosa che è stata mantenuta è stata la fine.”

Alla prima visione, la scena flashback tra i fratelli Skywalker è una gradita sorpresa. È un commovente tributo vedere la giovane principessa Leia in azione impugnare una spada laser, soprattutto pensando che la figlia di Carrie Fisher, Billie Lourd, ha impersonato la madre in motion-capture.

Mentre la principale forza che spinge la trama del film è la sconfitta di Palpatine e Rey che respinge la sua eredità di sangue, alla fine la sua scelta di assumere il cognome Skywalker è stata intesa come un modo per cercare di onorare l’eredità di Leia e Luke. Sarebbe stato ancora meglio se il film avesse potuto esplorare il potenziale di Leia come Jedi, ma purtroppo ciò era impossibile con l’attrice originale, anche se in effetti avrebbero potuto utilizzare il mo-cap come nel flashback.

