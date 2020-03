La serie animata su Harley Quinn arriverà presto nel mercato fuori dagli Stati Uniti

Quando la piattaforma DC Universe è stata annunciata per la prima volta, è venuta fuori con una serie di polemiche per tutti i fan che non vivono negli Stati Uniti poiché il servizio di streaming che offre fumetti, programmi tv e film, non è disponibile in nessun’altra parte del mondo.

Potrebbe non sembrare un grosso problema per gli individualisti, ma dove altro i fan potrebbero trovare la programmazione originale DC Universe se non sulla piattaforma? In streaming illegale? Sebbene titoli come Titans e Doom Patrol siano stati raccolti da alcune piattaforme di streaming come Netflix e Prime Video, non tutte le serie sono state così fortunate, come l’acclamata serie TV animata su Harley Quinn.

Adesso possiamo confermarvi che lo spettacolo, la cui seconda stagione arriverà molto presto, sarà disponibile in altri paesi al di fuori degli USA molto presto. Un rappresentante della Warner Bros. TV ha confermato la notizia alle orecchie di Comicbook.

A quanto pare quindi, la serie farà il suo debutto nel Regno Unito il prossimo mese su E4 e ha già iniziato la messa in onda in Canada. Inoltre, una versione blu-ray completa per la prima stagione è in procinto di arrivare.

La stagione 2 di Harley Quinn arriverà negli Stati Uniti venerdì 3 aprile, tra due settimane.

Dopo aver finalmente superato la storia col Joker alla fine della stagione 1, Harley sta per entrare nella stagione 2 pronta a diventare “il supercattivo più temuto al mondo” – deve solo affrontare la concorrenza. Gli spettatori con gli occhi da aquila avranno sicuramente notato che Psycho nel trailer cavalca un Parademone ad un certo punto, il che pone la domanda, potrebbe Harley avere a che fare con Darkseid? Vedremo.

La seconda stagione di 13 episodi di Harley Quinn sarà presentata in anteprima il 3 aprile su DC Universe e le puntate successive verranno rilasciate su base settimanale.

