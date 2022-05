La serie live-action del MonsterVerse vedrà Matt Shakman di WandaVision dirigere i primi due episodi

Matt Shakman è salito a bordo della serie live-action del MonsterVerse su Godzilla che verrà sviluppata per AppleTV+ da Legendary Television.

Lo spettacolo è stato ordinato da Apple a gennaio. Shakman dirigerà i primi due episodi e fungerà da produttore esecutivo della serie. La serie senza titolo continua la storia del leggendario Monsterverse composto da film come Kong: Skull Island e Godzilla del 2014.

Shakman ha recentemente diretto tutta la serie Disney+ Marvel WandaVision oltre ad aver ricoperto il ruolo di produttore esecutivo. Shakman ha ottenuto una nomination agli Emmy per aver diretto la serie. Ha anche diretto il primo episodio di The Great di Hulu, nonché episodi di spettacoli come Game of Thrones, The Boys, Mad Men e Fargo.

Ad oggi ha diretto oltre 40 episodi di “It’s Always Sunny in Philadelphia”. È anche stato segnalato per la direzione del prossimo sequel dei film di Star Trek, che è attualmente in lavorazione.

Chris Black e Matt Fraction hanno co-creato la serie con entrambi anche alla produzione esecutiva. Black servirà anche come showrunner. Joby Harold e Tory Tunnell di Safehouse Pictures saranno anche loro produttori esecutivi insieme a Hiro Matsuoka e Takemasa Arita della Toho Co. Ltd.

