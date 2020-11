La serie spin-off targata HBO Max di The Batman ha perso il suo showrunner

La serie spin-off di HBO Max The Batman ha perso il suo showrunner.

The Hollywood Reporter ha rivelato che il creatore di Boardwalk Empire, Terence Winter, non è più lo showrunner della serie spin-off di The Batman di HBO Max. Secondo il trade, l’uscita di Winter è stata il risultato di “divergenze creative” con il regista di The Batman, Matt Reeves, e altri produttori.

Terence Winter è stato assunto per scrivere e mostrare una serie prequel ambientata nel mondo di Batman a giugno, con il progetto HBO Max incentrato sul dipartimento di polizia di Gotham City un anno prima degli eventi del film. È attualmente in corso una ricerca per un nuovo showrunner.

Anche la Warner Bros.Television e il produttore di Batman, Dylan Clark, sono coinvolti nella serie HBO Max attualmente senza titolo. Il progetto ha utilizzato il titolo provvisorio di “Gotham Central”, un riferimento all’acclamata serie di fumetti omonima di Ed Brubaker e Greg Rucka.

