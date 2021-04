La serie spinoff di The Boys ha scelto l’attrice Reina Hardesty per uno dei ruoli principali

La serie è ambientata in una scuola all’interno dell’universo di The Boys – l’unico college in America che è esclusivamente per supereroi, ed è gestito dalla Vought. Hardesty, secondo quanto riferito, interpreterà uno dei giovani supereroi in un ensemble che include gli attori già nel cast, Shan Paul McGhie, Aimee Carrero, Maddie Phillips, Jaz Sinclair e Lizze Broadway.

Il produttore esecutivo di The Boys, Craig Rosenberg, è lo scrittore e showrunner della serie spinoff, e sono stati coinvolti anche i creatori del fumetto Garth Enis e Darick Robertson, nonché i produttori di programmi Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver.

Nessuna parola ancora sui dettagli del personaggio di Reina Hardesty, o gli altri personaggi che sono già stati scelti.

Il progetto, ancora senza titolo, seguirà un gruppo di studenti in questa scuola piena di supereroi ed è descritto come uno “spettacolo irriverente e vietato ai minori che esplora le vite dei Supes in piena tempesta ormonale mentre mettono i loro confini fisici, sessuali e morali sotto stress, gareggiando per i migliori contratti nelle migliori città”.

Resta da vedere se e quando ci sarà un crossover con lo spettacolo di punta o se i personaggi di quello spettacolo finiranno per essere ospiti dello spinoff. Con la scuola di proprietà della Vought, è probabile che vedremo almeno uno o due dei Sette spuntare durante la stagione, ma dovremo solo aspettare e vedere.

