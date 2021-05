La serie TV di Dungeons & Dragons potrebbe essere incentrata sul personaggio iconico Drizzt

Il prossimo programma televisivo live action di Dungeons & Dragons “potrebbe essere” incentrato sull’iconico ranger drow Drizzt Do’Urden.

Oggi, Wizards of the Coast ha annunciato una celebrazione per Drizzt Do’Urden, l’iconico ranger drow reso famoso in una serie di romanzi fantasy best seller di RA Salvatore. Un comunicato stampa per la celebrazione ha menzionato i numerosi articoli di merchandising e tie-in, tra cui “action figures, carte Magic, personaggi Funko POP, costumi di Halloween, t-shirt, repliche di scimitarre e altro.

“Il comunicato stampa ha poi fatto notare che” uno show televisivo live action è in fase di sviluppo con eOne entertainment e, sebbene non sia incentrato su Drizzt, un film ambientato nel Forgotten Realms con Chris Pine, Hugh Grant, Rege-Jean Page, Michelle Rodriguez, Sophia Lillis e Justice Smith è in produzione”.

Quando ComicBook ha chiesto chiarimenti, Wizards of the Coast ha confermato che il prossimo film di Dungeons & Dragons “non è incentrato su Drizzt, ma potrebbe esserlo uno show televisivo in fase di sviluppo”.

Lo show televisivo potrebbe essere lo stesso progetto di Dungeons & Dragons a cui sta lavorando il creatore di John Wick, Derek Kolstad. All’inizio di quest’anno, Kolstad ha accennato che il suo prossimo programma televisivo su D&D sarebbe stato ambientato nel Sottosuolo, una massiccia serie di caverne che si estende su interi continenti. La maggior parte dei drow (noti anche come elfi oscuri) vive nel Sottosuolo, quindi lo spettacolo potrebbe concentrarsi sui primi anni di vita di Drizzt che cresce nella città drow di Menzoberranzan, conosciuta anche come la città dei ragni.

Drizzt Do’Urden è un eroico ranger accompagnato dalla pantera magica Guenhwyvar. Il personaggio è apparso per la prima volta come personaggio secondario nella trilogia di romanzi The Crystal Shard scritta da Salvatore, ma è diventato rapidamente il fulcro della lunga serie di romanzi di Salvatore ambientati nei Forgotten Realms. Nei libri e in altri media, Drizzt è una sorta di emarginato dalla società drow, che tradizionalmente adora la dea ragno malvagia Lolth. Drizzt rifiutò le vie di Lolth e alla fine divenne l’eroe della tundra ghiacciata di Icewind Dale, formando una famiglia con i personaggi Bruenor Battlehammer, Wulfgar e Cattie-brie.

