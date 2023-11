La settimana prossima, la trama di Beautiful si infiamma: nuovi scontri in vista tra Taylor e Brooke per il destino di Douglas!

Nella prossima settimana di Beautiful, gli appassionati del gossip saranno travolti da un tourbillon di intrighi che metteranno a dura prova il destino del giovane Douglas. Le trame della soap opera si preannunciano infuocate, con colpi di scena a non finire.

Il lunedì 13 novembre 2023 si apre con Finn e Steffy che celebrano la loro unione rinnovata in una notte romantica. Nel frattempo, Ridge condivide con Quinn, Carter e Zende la notizia della presunta morte di Sheila, scatenando una gioia generale. Ma l’oscuro passato sembra ancora vegliare, poiché Sheila si nasconde a casa di Deacon, cercando rifugio dalla polizia. La tensione cresce quando il suo agente di sorveglianza fa visita inaspettata.

Il martedì 14 novembre 2023 Sheila implora Deacon di non rivelare la sua presenza e di tenerla nascosta a casa sua, ma Deacon ritiene che sia troppo pericoloso. Nel frattempo, Hope condivide con Brooke la sua preoccupazione per il benessere di Douglas. Temendo che Thomas possa portare il bambino a vivere con Eric, Hope teme che ciò possa destabilizzarlo. Eric e Donna, d’altro canto, si preparano ad accogliere i loro nipoti nella lussuosa villa. La tensione tra Brooke e Taylor sale alle stelle, con Brooke che accusa Taylor di manovrare la situazione per separarla da Ridge.

Il mercoledì 15 novembre 2023 Brooke accusa apertamente Taylor di sfruttare la storia di Douglas per allontanarla da Ridge. Nel frattempo, Hope e Thomas continuano a confrontarsi sul futuro del loro figlio, mentre Sheila tenta disperatamente di convincere Deacon ad aiutarla, offrendogli una cospicua somma di denaro in cambio del suo appoggio. Deacon, tentato dalle prospettive, si trova incapace di cacciarla via da casa sua.

Il giovedì 16 novembre 2023 i Forrester si riuniscono per festeggiare il ritorno di Finn, ma la lista degli invitati non include Brooke e Liam. La Logan sospetta che Steffy e Taylor siano dietro questa decisione, alimentando ulteriori tensioni. Brooke è sempre più convinta che madre e figlia stiano usando Douglas come strumento per allontanarla da Ridge.

Il venerdì 17 novembre 2023 Hope cerca disperatamente di evitare che la situazione di Douglas scateni una guerra tra i Forrester e i Logan. Nel frattempo, Taylor è convinta che suo nipote debba tornare a vivere con la sua famiglia biologica e suo padre. Mentre tutti si riuniscono per celebrare il ritorno di Finn, Sheila rimane nascosta nell’ombra, pronta a colpire. La tensione tra Deacon e Sheila cresce, mentre lui cerca di tenerla a bada.

Il sabato 18 novembre 2023 Brooke si sente sempre più isolata e percepisce che la famiglia Forrester la sta allontanando. Decide di confidarsi con Hope, avvertendola di non abbassare la guardia, nemmeno quando si tratta di Douglas. Hope, irritata dalla situazione, cerca consiglio da Deacon.

Beautiful continua a tenere incollati i telespettatori con trame avvincenti e relazioni intricate, e la prossima settimana promette emozioni forti e colpi di scena mozzafiato. Non perdete neanche un episodio!