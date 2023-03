La Sirenetta: ecco il trailer dell’adattamento live-action del film d’animazione Disney

Durante la cerimonia degli Oscar, la Disney ha rilasciato il trailer dell’adattamento live-action de La Sirenetta, che adesso condividerò con voi.

Potete vedere il trailer qui sotto:

La Sirenetta è l’amata storia di Ariel, una giovane sirena bella e vivace con sete d’avventura. La più giovane delle figlie di re Tritone e la più ribelle, Ariel desidera saperne di più sul mondo al di là del mare e, mentre visita la superficie, si innamora dell’affascinante principe Eric. Mentre alle sirene è vietato interagire con gli umani, Ariel deve seguire il suo cuore. Fa un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le dà la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, ma alla fine mette a repentaglio la sua vita e la corona di suo padre.

Il film è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey nei panni di Ariel; Jonah Hauer-King (“A Dog’s Way Home”) nel ruolo del principe Eric; il vincitore del Tony Award® Daveed Diggs (“Hamilton”) nel ruolo della voce di Sebastian; Awkwafina (“Raya and the Last Dragon”) nel ruolo della voce di Scuttle; Jacob Tremblay (“Luca”) nel ruolo della voce di Flounder; Noma Dumezweni (“Mary Poppins Returns”) nel ruolo della regina Selina; Art Malik (“Patria”) nel ruolo di Sir Grimsby; con il premio Oscar® Javier Bardem (“Non è un paese per vecchi”) nel ruolo di Re Tritone; e la due volte candidata all’Oscar® Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula.

La Sirenetta è diretto dal candidato all’Oscar® Rob Marshall (“Chicago”, “Mary Poppins Returns”) su una sceneggiatura del due volte candidato all’Oscar David Magee (“Life of Pi”, “Finding Neverland”). Le canzoni presentano musiche del pluripremiato premio Oscar® Alan Menken (“La bella e la bestia”, “Aladdin”), testi di Howard Ashman, e nuovi testi del tre volte vincitore del Tony Award® Lin-Manuel Miranda.

Il film è prodotto dal due volte vincitore dell’Emmy® Marc Platt (“Jesus Christ Superstar Live in Concert”, “Grease Live!”) e Miranda, il due volte vincitore dell’Emmy John DeLuca (“Tony Bennett: An American Classic”) e Rob Marshall, con Jeffrey Silver (“Il re leone”) come produttore esecutivo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...