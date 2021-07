La Sirenetta: Halle Bailey pubblica una foto annunciando la fine delle riprese

Halle Bailey è pronta a far parte del tuo mondo dopo la foto che ha condiviso oggi, che celebra la conclusione della produzione de “La Sirenetta“, il remake live-action della Disney in cui interpreta Ariel.

Non è esattamente una foto dal film, ma è uno splendido scatto da lontano di Bailey sdraiata sulla riva di fronte a un glorioso tramonto sull’oceano. E se guardi da vicino, puoi vedere le sue gambe nascoste appena sotto l’acqua come se stesse mascherando una coda di sirena.

“E proprio così… questo è un involucro”, ha scritto Bailey in un tweet. “Dopo aver fatto l’audizione per questo film quando avevo 18 anni e stavo per compierne 19 anni, fino a terminare le riprese durante una pandemia quando ne ho compiuti 21, finalmente ce l’abbiamo fatta… mi sento così grato di aver vissuto questo film in tutta la sua gloria”.

Qui sotto il post:

and just like that..that’s a wrap ❤️after auditioning for this film when i was 18 just about to turn 19 , to now finishing filming through a pandemic when i turned 21 ..we have finally made it…💖i feel so grateful to have experienced this film in all of its glory.. pic.twitter.com/UtbyX5tS6a

— Halle (@HalleBailey) July 12, 2021