La Snyder Cut di Justice League potrebbe giovare ad HBO Max più di quanto si potrebbe pensare

Ci sono due entità che hanno creato buzz nel mondo del cinema nelle ultime due settimane.

Il primo è l’atteso servizio di streaming del network HBO, chiamato HBO Max, annunciato questo mese, che offrirà quasi 600 film quando verrà lanciata il 27 maggio. Il secondo è il regista polarizzante Zack Snyder, che ha mantenuto l’aura di mistero rivelando alcuni piccoli dettagli circa il taglio originale Justice League per un po’ di tempo (l’hashtag #ReleaseTheSnyderCut è virale da anni ormai).

Quindi non sorprende che sia tanta l’attesa per il Watchparty di domani in cui Snyder Man of Steel e durante la quale risponderà alle domande dei fan.

Many of us are struggling during this difficult time. Felt it could be cathartic to come together now for a Man of Steel Watch Party and celebrate the ultimate symbol of hope. Submit some questions, I’ll answer a few after. #manofsteel #superman https://t.co/PdvGayTe7b pic.twitter.com/GMvIWyD4y4 — Zack Snyder (@ZackSnyder) May 18, 2020

Con il party che si terrà una settimana prima del lancio di HBO Max, ci si deve chiedere: il taglio da regista di Justice League, che si dice esista da tempo, e che pochissimi hanno potuto vedere, farà parte del catalogo cinematografico di HBO Max?

Non è certamente una teoria priva di fondamento. Per cominciare, tutti i film DC Films fanno parte del catalogo, e soprattutto, altri progetti di Zack Snyder come Sucker Punch. Ma questo va ben oltre le cose che fanno eccitare i fan. Ci sono molte ragioni per cui HBO Max potrebbe voler accesso esclusivo al leggendario taglio di Justice League di Snyder, e il motivo principale è che eleverebbe HBO Max a un livello senza pari nell’arena dello streaming. Se HBO Max riuscisse a ottenerlo, la situazione non sarebbe simile al rilascio di film o programmi televisivi originali esclusivi di Netflix, Hulu o Amazon Prime. Né sarebbe paragonabile a Disney +, che ha accesso assoluto ai progetti Disney con cui tutti siamo tutti cresciuti. Se il taglio originale di Justice League arrivasse davvero su HBO Max, questo rappresenterebbe la prima volta in cui un gigante dello streaming ha avuto accesso limitato ma senza restrizioni a un film che è stato letteralmente soppresso dal sistema di Hollywood.

Il taglio originale di Justice League diretto da Zack Snyder era un film che Warner Bros. non voleva assolutamente mostrare a nessuno, secondo alcune voci, e ora potrebbe diventare disponibile per chiunque abbia un abbonamento HBO Max.

Per chi non lo sapesse, dopo l’uscita di Man of Steel nel 2013, Snyder ha delineato un arco narrativo di cinque film per il DC Extended Universe. All’epoca, il DCEU mirava a competere con il Marvel Cinematic Universe, ma a seguito dell’incredibilmente scarsa ricezione di Batman v Superman: Dawn of Justice (anche se rivalutato poi negli anni) Warner Bros. ha frenato l’entusiasmo.

A quel tempo, Warner Bros. assunse Geoff Johns e Jon Berg per supervisionare il DCEU, e il loro compito principale era quello di riscrivere lo schema originale di Snyder per Justice League. Il loro obiettivo era rendere il film più ottimista e pieno di speranza. Le cose sono andate in pezzi da lì in avanti. Dopo la prematura scomparsa della figlia di Snyder, Joss Whedon, che ha girato il primo film degli Avengers, è salito a bordo del franchise ed ha eseguito una serie di riprese aggiuntive che hanno finito per snaturare e riprogettare interamente il prodotto ideato da Snyder. Quelle riprese e cambiamenti in post-produzione hanno demolito la visione originale di Snyder da 3 ore e mezza a 120 minuti.

Il film che è poi uscito al cinema è stato – come al solito con i progetti di Snyder – castigato dalla critica e messo in discussione dai fan. Il film sembrava esattamente quello che era: un film a montato male, scritto da due registi diversi. Justice League andò e venne nel 2017 senza troppa fanfara, e il DCEU iniziò un nuovo percorso con una nuova storia e una nuova mentalità.

Ma, a quanto pare, questa non è stata la fine della storia per il film di Snyder. Mentre lo stile e la leggenda del taglio originale di Snyder sono state alimentate nel web, tanto più abbiamo capito della sua visione per il DCEU. E mentre la Warner Bros. è rimasta continuamente indietro intanto che la Marvel dominava al cinema, una rinnovata energia si è manifestata attorno a ciò che Snyder aveva originariamente immaginato per l’universo cinematografico. Ed è qui che siamo oggi, con un franchise che sta tentando di rinnovarsi, senza per forza dimenticare da dove è venuto. Non appena Warner Bros. smetterà di cercare di annacquare il DCEU per abbinarlo al suo concorrente, i film DC potranno finalmente diventare l’entità artistica e cinematografica che Snyder aveva sempre immaginato.

Tornando quindi al nocciolo della questione, la scelta di ospitare il taglio originale di Justice League sarebbe rischiosa, ed è per questo che funzionerebbe. Tre anni fa i critici avrebbero criticato aspramente una versione di Justice League della durata di 3 ore e mezza, il pubblico sarebbe stato confuso e Warner Bros. si sarebbe pentita di averla rilasciata. Ma tre anni fa non era il momento giusto per il taglio di Snyder – ora è il momento giusto. Forse adesso il pubblico e gli amanti della cultura pop sono pronti per un diverso tipo di film di supereroi.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...