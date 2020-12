La Snyder Cut di Justice League potrebbe uscire molto presto!

La piattaforma streaming HBO Max è oramai uscita da un pò e tra i contenuti più attesi c’è sicuramente la Snyder Cut di Justice League, la versione mai uscita al cinema del regista Zack Snyder. Come sappiamo infatti, Snyder ha dovuto abbandonare la produzione del film per colpa di un lutto in famiglia e il suo posto è stato preso da Joss Whedon che, a detta sia di Snyder che di altri addetti ai lavori, ha completamente stravolto il film.

Dopo mesi è stato poi confermata l’esistenza della vera versione di Snyder, chiamata appunto Snyder Cut annunciata poi anche con un trailer. Ebbene, potrebbero esserci novità riguardanti la data di uscita di questa mini-serie divisa in 4 parti e queste novità provengono da un post di Jason Kilar CEO della WarnerMedia, queste le sue parole: “E questa piccola cosa chiamata Justice League di Zack Snyder arriverà tra pochi mesi”

Insomma, non manca poi molto all’annuncio della data di uscita della Justice League: Snyder Cut, che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2021, in esclusiva streaming su HBO Max.

Nel cast torneranno: Henry Cavill come Superman, Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman e Ray Fisher come Cyborg. Nel cast anche Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, J.K. Simmons e Jeremy Irons e Jared Leto nei panni di Joker.

