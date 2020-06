La Snyder Cut potrebbe rivelare di più sulla morte del Robin di Dick Grayson

Altre informazioni potrebbero essere state rivelate sulla morte di Robin, Dick Grayson, del DC Extended Universe in Justice League di Zack Snyder.

Sebbene Robin non sia apparso nel DCEU, in Batman v Superman: Dawn of Justice i fan vedono la sua tuta. L’armatura di Robin è coperta di graffiti che recitano: “Hahaha jokes on you Batman”. Il momento ha portato alla speculazione sul fatto che questa versione di Robin sia stata assassinata dal Joker.

All’inizio, non era chiaro a quale versione di Robin dai fumetti si riferisse il film. Dato che Robin è noto per essere stato massacrato e poi ucciso dal Joker in “A Death in the Family”, molti presumevano naturalmente che il Robin del DCEU fosse Jason Todd. Tuttavia, alla fine è stato rivelato che Dick Grayson, non Jason Todd, è stato ucciso dal Joker nella visione di Snyder per i personaggi. Nei fumetti, Dick Grayson assume la cappa di Robin prima di diventare Nightwing e in molti modi, diventa il successore di Batman.

La morte di Dick Grayson è un territorio inesplorato e qualcosa su cui i fan vogliono sapere di più. A Snyder è stato chiesto su Vero se la sua versione di Justice League esplorerà la morte di Dick Grayson. In particolare, un fan ha chiesto: “avevi intenzione di approfondire il background della morte di Dick nei tuoi film futuri? Forse JL?”, e Snyder ha risposto: “un rimando in JL”, suggerendo che la Snyder Cut di Justice League potrebbe esplorare l’argomento.

Una volta una voce, ora una realtà, la Justice League di Snyder arriverà su HBO Max nel 2021. La crew di post-produzione originale si sta riunendo per completare la colonna sonora, i dialoghi e gli effetti speciali. Snyder aveva inizialmente previsto un Justice League molto più lungo del rilascio cinematografico. Grazie in gran parte alla richiesta virale dei fan della Snyder Cut, il regista può ora realizzare la sua visione come un film di 4 ore o più episodi di una serie TV.

Quando Joss Whedon è subentrato a Snyder nel 2017, ha avuto un effetto drammatico sul DCEU. Il prodotto finale di Whedon lasciava molto a desiderare; la Justice League non sembrava una parte fedele dell’arco narrativo pianificato di Snyder. A questo punto, il DCEU si percepisce in gran parte come dissimulato, con film come The Batman e Black Adam che si preannunciano come resettaggi spirituali, ma senza ignorare l’universo espanso.

Prima dell’annuncio della Justice League di Snyder, l’easter egg di Robin in Batman v Superman: Dawn of Justice sembrava un punto narrativo controverso. Tutti i piani che Snyder aveva per Robin o un film di Nightwing sembravano essere stati demoliti. Ma, anche se Dick Grayson non ha un futuro oltre la Justice League di Snyder, si spera che i fan impareranno di più sulla sua scomparsa.

