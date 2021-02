La star Christopher Plummer muore all’età di 91 anni

Christopher Plummer, l’attore shakespeariano di origine canadese che ha recitato in film come “The Sound of Music” e “Beginners”, è morto venerdì mattina nella sua casa nel Connecticut. Aveva 91 anni.

“Chris era un uomo straordinario che amava e rispettava profondamente la sua professione con grandi maniere all’antica, umorismo autoironico e musica di parole”, ha detto Lou Pitt, suo amico di lunga data e manager da 46 anni. “Era un tesoro nazionale che apprezzava profondamente le sue radici canadesi. Attraverso la sua arte e umanità, ha toccato tutti i nostri cuori e la sua vita leggendaria carriera per tutte le generazioni. Sarà per sempre con noi.”

Un’imponente presenza teatrale con una voce risonante, che il critico John Simon ha descritto una volta: “nella sua modalità camoscio, può lucidare gli specchi”, Plummer era meglio conosciuto per aver interpretato il capitano von Trapp nel musical vincitore di un Oscar “The Sound of Music”. Ha anche vinto un Oscar nel 2012 per la sua interpretazione non protagonista nel film “Beginners”, diventando l’attore più anziano ad aver mai vinto l’Oscar come attore non protagonista.

Ha avuto una lunga e acclamata carriera sul palco, con due Tony Awards. Nei film, era anche noto per “The Insider”, “12 Monkeys”, “Star Trek VI: The Undiscovered Country” e “A Beautiful Mind”, e ha contribuito al mondo dei doppiatori “Up”, “An American Tale” e la Serie TV “Madeline”.

