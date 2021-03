La star di Ginny & Georgia ringrazia i fan per aver amato il suo personaggio “imperfetto” in mezzo alle accuse di Taylor Swift

La star di Ginny & Georgia, Antonia Gentry, ringrazia i fan del suo nuovo programma Netflix per il loro supporto durante una controversia che coinvolge una delle battute del programma su Taylor Swift.

Dopo che la cantante vincitrice del Grammy ha definito una battuta “pigra, profondamente sessista” che il personaggio di Gentry ha fatto sui rapporti dell’artista con gli uomini, la 23enne ha condiviso un post su Instagram esprimendo gratitudine per il modo in cui la birazziale Ginny ha avuto un impatto le loro vite in altri modi.

“È così significativo vedere le centinaia di messaggi dei fan nella mia casella di posta che si sentono visti, ascoltati e compresi grazie allo spettacolo e ai suoi personaggi”, ha scritto Gentry dello spettacolo, che segue la 30enne Georgia (Brianne Howey), che si trasferisce in una piccola città del New England con la figlia di 15 anni, Ginny, dove lottano per adattarsi a un nuovo modo di vivere.

Gentry, che da allora ha ricevuto una raffica di critiche dai fan di Swift sui social media, ha ulteriormente celebrato i difetti del personaggio come reali e riconducibili a molte giovani donne che crescono e trovano la loro identità, proprio come fa Ginny nel suo nuovo ambiente.

“Come qualcuno che è cresciuto sentendosi senza voce e senza importanza, e che non si vedeva riflessa sullo schermo, a Ginny Miller è stata data finalmente una tregua”, ha detto. “Alla fine, un personaggio che era altrettanto confuso e imperfetto come me ha la possibilità di esistere. Ginny Miller, sebbene immaginaria, è un personaggio che riflette tutte le contraddizioni e le imperfezioni della vita.”

Sebbene non abbia fatto esplicito riferimento alla controversia su Swift, il sentimento di Gentry si è concentrato sul legame di Ginny con il mondo che la circonda, notando che “è un personaggio tra i tanti nello show che ci coinvolge tutti. Ci mostra i nostri pregiudizi e le ingiustizie. Ama, mente e difende ciò in cui crede, anche se potrebbe non avere sempre ragione“.

“Fa degli errori – moralmente, mentalmente, fisicamente, emotivamente – e non solo dentro di sé, ma nel mondo distrutto in cui vive”, ha concluso Gentry.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp — Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021

La Swift ha twittato per la prima volta il suo disappunto per la scrittura della serie lunedì, accusando lo spettacolo di “degradare le donne che lavorano sodo” includendo una battuta sulla sua vita romantica. Ha anche chiamato il distributore Netflix per aver incluso la battuta dopo aver lavorato con lei all’uscita del suo documentario del 2020, Miss Americana.

La prima stagione di Ginny & Georgia è ora in streaming su Netflix.

