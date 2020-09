La storia problematica di Assassin’s Creed con i personaggi femminili giocabili

Assassin’s Creed è un franchise prolifico, che comprende dodici giochi della storia principale (incluso il prossimo Assassin’s Creed Valhalla), diversi spin-off e più epoche e luoghi. All’inizio di ogni partita il gioco afferma di essere il lavoro di un team multiculturale che include varie fedi, orientamenti sessuali e identità di genere. Eppure, più e più volte, Ubisoft è riuscita a trascurare i loro personaggi femminili o a metterli in disparte.

Assassin’s Creed è una serie di giochi d’azione che ruota intorno alla secolare guerra tra due organizzazioni ombra, gli Assassini e i Templari. I giochi sono stati ambientati ovunque, dall’Antico Egitto, alle Crociate, alla Rivoluzione Americana. I giochi sono stati per lo più guidati da un protagonista diverso in ogni gioco e hanno avuto una moderna trama di cospirazione intrecciata in ogni titolo a vari livelli.

Più di recente, Assassin’s Creed è stato esaminato dopo che una serie di scandali hanno coinvolto i dirigenti della Ubisoft che hanno messo mano al franchise. Alcuni degli scandali hanno ruotato attorno a una cattiva condotta sessuale, ma altri hanno coinvolto direttamente il processo di sviluppo di diversi giochi di Assassin’s Creed. I rapporti hanno incluso più casi in cui i giochi di Assassin’s Creed hanno iniziato lo sviluppo con una protagonista femminile, solo per essere avvisato dal marketing di spostare invece l’attenzione su un personaggio maschile.

Ma in che modo Assassin’s Creed a tenuto in disparte i suoi personaggi femminili?

Il franchise di Assassin’s Creed ha avuto più personaggi femminili giocabili nel corso degli anni, ma quei personaggi hanno dovuto condividere i riflettori con una controparte maschile o hanno recitato in giochi spin-off più piccoli. La primissima assassina protagonista giocabile è comparsa in Assassin’s Creed 3: Liberation, uno spinoff con Aveline de Grandpré, un’assassina che combatté contro i templari nella New Orleans del diciottesimo secolo. Era anche disponibile solo al momento del lancio su PlayStation Vita. Sebbene Assassin’s Creed 3: Liberation sia stato alla fine rifatto e ripubblicato su piattaforme più mainstream come Xbox 360, in parte ha fatto intendere che la prima donna assassina protagonista doveva essere “rilegata” a un gioco rivolto a un mercato di nicchia.

Allo stesso modo, una delle poche altre volte in cui un’assassina ha ricevuto il proprio spazio sotto i riflettori da solista è stato quando Shao Jun ha guidato Assassin’s Creed Chronicles: China, uno dei tre giochi che componevano una raccolta di spin-off platform 2.5D rilasciata da Ubisoft, e che hanno deluso molti fan.

Assassin’s Creed Syndicate è stato il primo gioco principale della saga a mettere la disponibilità di interpretare una donna, permettendo i giocatori di entrare nei panni di Evie Frye, ma ha dovuto condividere il palco con il fratello gemello Jacob, che era anche lui un personaggio giocabile. Sebbene i giocatori potessero passare a Evie per l’esplorazione del mondo di gioco, molte delle missioni principali del gioco richiedevano ai giocatori di usare Jacob; un sottoinsieme più piccolo richiedeva l’uso di Evie.

Successivamente è stato rivelato da più fonti che mentre i gemelli avrebbero dovuto avere lo stesso tempo di gioco, il marketing ha insistito per spostare il focus di Assassin’s Creed Syndicate su Jacob. La copertina di Assassins Creed Syndicate riflette questo spostamento di attenzione, con Jacob posizionato davanti e al centro sulla scatola, ed Evie in piedi di lato.

Forse ancora più strano è il caso di Lydia Frye, la protagonista femminile giocabile di una campagna nascosta in Assassin’s Creed Syndicate. Una volta che i giocatori raggiungono un certo punto nella storia di Assassin’s Creed Syndicate, un nuovo waypoint sul bordo della mappa viene rivelato con poca o nessuna fanfara. I giocatori che hanno viaggiato fino al waypoint hanno trovato un portale che li ha portati dalla Londra del XIX secolo all’anno 1916. Lì hanno giocato nei panni di Lydia Frye, la nipote di Evie, in una serie di missioni ambientate nella prima guerra mondiale. Ancora una volta, un personaggio giocabile femminile era stato introdotto senza quasi nessuna pubblicità da parte della Ubisoft, e la campagna “Darkest Hour” è stata trattata come una missione segreta nascosta all’interno di Assassin’s Creed Syndicate.

Dopo essere tornato a un protagonista maschile protagonista in Assassin’s Creed Origins (con alcune missioni giocabili come la moglie e la compagna assassina di Bayek, Aya), l’ultima scelta della Ubisoft circa i personaggi femminili giocabili è stata semplicemente quella di dare ai giocatori la possibilità di decidere il sesso. Sarebbe stato bello per una donna avere un gioco tutto per sé, ma l’opzione di giocare un gioco principale di Assassin’s Creed nei panni di una donna dall’inizio alla fine è comunque stata ben accolta. Mentre Assassin’s Creed Odyssey ha fatto scegliere ai giocatori tra i fratelli Kassandra e Alexios, Assassin’s Creed Valhalla lascia semplicemente che i giocatori decidano se il personaggio principale Eivor è un uomo o una donna. Inoltre, Assassin’s Creed Valhalla permetterà ai giocatori di cambiare il sesso di Eivor ogni volta che lo desiderano.

Ma con tutto questo discorso, dove vogliamo arrivare? Alle controversie sui personaggi femminili di Assassin’s Creed.

La controversa gestione di Ubisoft dei personaggi femminili giocabili risale al 2014, quando in un’intervista con Polygon, il direttore creativo di Ubisoft, Alex Amancio, ha affermato che non c’erano modelli femminili giocabili nella modalità multiplayer cooperativa di Assassin’s Creed Unity perché era un troppo per le ore lavorative aggiuntive. Gli sviluppatori del gioco hanno sostenuto che avrebbero dovuto raddoppiare il carico di lavoro per la creazione di 8000 nuove animazioni. Internet ha immediatamente contestato quella dichiarazione, con l’ex-direttore dell’animazione di Assassin’s Creed 3, Jonathan Cooper, che ha affermato che la maggior parte dell’animazioni extra avrebbero richiesto solo pochi giorni in più.

Per sostenere le sue affermazioni, Cooper ha rivelato che Aveline, la protagonista femminile giocabile di Assassin’s Creed 3: Liberation, aveva ampiamente utilizzato animazioni copiate dal personaggio principale di Assassin’s Creed 3, Connor. Solo una manciata di animazioni, come la passeggiata di Aveline, sono state create ex-novo, per dare al personaggio un aspetto più femminile. Nonostante il contraccolpo online, il multiplayer di Assassin’s Creed Unity è stato lanciato senza modelli femminili.

Ubisoft è riuscita a evitare ulteriori grandi controversie fino al giugno del 2020, quando un’ondata di scandali interni all’azienda ha costretto a più licenziamenti. Oltre a molte accuse preoccupanti sulla cultura del posto di lavoro dell’azienda e accuse di cattiva condotta sessuale inappropiata, sono iniziati ad emergere rapporti sui cambiamenti che erano stati fatti ai protagonisti giocabili in vari giochi di Assassin’s Creed, di solito per volere dell’allora capo ufficio creativo, Serge Hascoët.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Assassin’s Creed Origins, ad esempio, originariamente intendeva incentrare gran parte del gioco sull’assassina Aya, rendendo suo marito Bayek un personaggio secondario. Il gioco finale ha visto quei ruoli invertiti. Assassin’s Creed Odyssey doveva essere il primo gioco principale della serie (dopo altri dieci giochi) in cui un personaggio femminile era l’unico protagonista, ma ancora una volta, i rapporti affermano che il marketing di Ubisoft richiedeva l’aggiunta di un personaggio maschile giocabile sulla base del fatto che i giochi con donne nelk ruolo di personaggi principali non vendono, nonostante molti esempi dicano il contrario.

Perciò, con tutto quello che è successo, la Ubisoft è pronta a cambiare?

C’era speranza che l’estate 2020 sarebbe stata un campanello d’allarme per il modo in cui Ubisoft tratta le figure femminili, sia all’interno dell’azienda che nei loro giochi. Le significative dimissioni e i vari licenziamenti sono stati un passo nella giusta direzione, ma Ubisoft non sembra ancora pienamente impegnata a cambiare. L’amministratore delegato di Ubisoft, Yves Guillemot, ha registrato le scuse per i passi falsi della società in vista dell’Ubisoft Forward di settembre, ma il video è stato pubblicato solo sull’account Twitter di Ubisoft il giorno dell’evento.

Quando è stato chiesto perché il video non facesse parte della stream di Ubisoft Forward, Ubisoft ha citato “vincoli temporali” – nonostante il fatto che Ubisoft Forward fosse un evento online autonomo interamente a discrezione di Ubisoft.

Per finire, l’account Twitter di Assassin’s Creed UK ha recentemente twittato un video per celebrare il ritorno della lama celata nel franchise, mostrando le molte, molte volte che l’arma è stata utilizzata nei giochi. Il video, che mostrava tutti i giochi principali di Assassin’s Creed, escludeva Evie Frye e la Eivor donna (Kassandra di Assassin’s Creed Odyssey non utilizzava una lama celata). Un video recut ha aggiunto personaggi femminili, tra cui Evie e Aveline, ma ha scelto di terminare il video con uno schermo diviso raffigurante le versioni maschili e femminili di Eivor, invece di dare all’Eivor femminile lo schermo intero. Il marketing di Ubisoft sentiva chiaramente il bisogno di rassicurare i giocatori che c’era un avatar maschile in Assassin’s Creed Valhalla.

Il fatto che Ubisoft, dopo un’intera estate di polemiche, possa ancora trascurare i loro personaggi femminili (accidentalmente o intenzionalmente) mentre celebrano la storia del franchise di Assassin’s Creed, non fa ben sperare per eventuali cambiamenti immediati di cultura in azienda. Almeno Ubisoft è arrivata al punto di lasciare che i giocatori scelgano di usare un personaggio femminile, e ci saranno molte donne assassine vichinghe entusiaste che faranno irruzione in un’Inghilterra virtuale questo autunno.

Fonte

