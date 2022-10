La Tolkien Estate e le proposte fatte da Netflix e HBO che li hanno spaventati molto

Netflix e HBO ci hanno quasi riportato alla Terza Era della Terra di Mezzo invece che lasciar fare alla bellissima serie Gli Anelli del Potere.

Secondo The Hollywood Reporter, The Rings of Power non è stato l’unico spettacolo de Il Signore degli Anelli presentato alla Tolkien Estate.

La HBO ha essenzialmente presentato l’idea per un remake della trilogia de Il Signore degli Anelli, ma secondo quanto riferito i responsabili della protezione dell’eredità di Tolkien si è dimostrata non interessata a una riedizione. Per quanto riguarda Netflix, lo streamer hanno lanciato diverse idee per show tra cui una serie su Gandalf e un dramma su Aragorn.

“Hanno adottato l’approccio Marvel”, ha detto un insider di THR. “E questo ha completamente spaventato la Tolkien Estate.”

Alla fine, sono la Tolkien Estate ha optato per la proposta fatta da Amazon con la sua serie Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, la nuova serie fantasy che debutta ogni settimana su Prime Video, e la scelta ha decisamente ripagato in termini di qualità e visualizzazioni.

Ambientato migliaia di anni prima de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, racconta la storia della Seconda Era della Terra di Mezzo, coprendo eventi importanti come la forgiatura degli Anelli del Potere e l’ascesa di Sauron. Sviluppato da JD Payne e Patrick McKay, Gli Anelli del Potere è stato ben accolto da fan e critici allo stesso modo… ma sembra che Amazon non fosse l’unica major che ha desiderato affondare gli artiglio nel franchise.

“Le persone contro cui ci siamo confrontati hanno curriculum che sulla carta sarebbero più vicini al sembrare un calesse”, ha detto McKay. “Noi eravamo i candidati più simili a stalloni neri.”

Altre prospettive includevano i fratelli Russo, noti per i loro lavori nell’universo Marvel. Un insider ha detto a THR di aver presentato la Terza Era “come una storia drammatica incentrata su Aragorn”, ma questo non ha convinto nessuno. Un altro forte candidato è stato il regista candidato all’Oscar, Anthony McCarten, che ha proposto una versione shakespeariana della Terra di Mezzo. Ma nonostante la mancanza di esperienza di Payne e McKay, alla fine i due hanno conquistato i Tolkiens con una storia degna.

Il team negoziale di Amazon (guidato da Sharon Tal Yguado, Roy Price e Dan Scharf) ha corteggiato la Estate non con un tono specifico, ma con la promessa di uno stretto rapporto che avrebbe dato alla Tolkien Estate un ruolo di spicco lungo il processo creativo in modo da poter proteggere l’eredità di Tolkien – e ovviamente dei soldi. Fonti affermano che il numero sbalorditivo che è stato ampiamente riportato ($ 250 milioni) era in realtà l’offerta di Netflix e che il numero di Amazon era di decine di milioni in meno (anche se ancora sbalorditivo).

“Sono state la nostra passione collettiva e la fedeltà a Tolkien che ci hanno fatto vincere la gara”, afferma il co-responsabile di Amazon Studios TV Vernon Sanders.

Quando Payne, 42 anni, e McKay, 41 anni, hanno sentito dai loro rappresentanti che Gli Anelli del Potere sarebbe divenuto realtà, McKay dice che “un brivido ci ha attraversato”. I due si sono incontrati per la prima volta alle scuole medie nella Virginia del Nord e sono diventati amici quando si sono uniti alla stessa squadra di dibattito al liceo. Si sono trasferiti a Los Angeles e hanno trascorso anni a lavorare duramente per sviluppare abilità da sceneggiatori, senza grandi risultati. Il loro precedente lavoro è stato in seno alla Bad Robot, dove hanno elaborato sceneggiature e sviluppato diversi progetti, come un film di Star Trek abbandonato.

“Avevamo raggiunto un punto: scrivevamo film da 10 anni che avrebbero dovuto essere realizzati”, dice McKay. “Film in cui il regista era giusto, il cast era giusto, la sceneggiatura era giusto, il titolo era giusto ed era una grande IP – e ancora le nostre storie non divenivano realtà. Quindi [abbiamo pensato] che forse avremmo dovuto provare cn la TV.”

All’inizio della loro carriera, i loro agenti hanno chiesto ai due, fan di Tolkien di lunga data, quale fosse il loro progetto dei sogni, e loro hanno risposto ambiziosamente: “Il Signore degli Anelli”. Quindi, quando è arrivato il momento, hanno messo tutto loro stessi nella serie, e il risultato si è visto.

