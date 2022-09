La variante eliminata di Doctor Strange 2 rivelata in un nuovo concept art ufficiale

Mentre progetti come Loki e Spider-Man: No Way Home hanno scalfito la superfice del multiverso MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness di quest’anno si è tuffato a capofitto in esso.

L’epopea multiversale ha visto Benedict Cumberbatch attraversare molteplici realtà mentre cercava di salvare la giovane America Chavez da una Scarlet Witch resa folle dal Darkhold.

Il debutto nel MCU di Sam Raimi prevedeva un paio di varianti del dottore titolare, tra cui Defender Strange e Sinister Strange. Questi due, insieme ad un paio di altri, hanno mostrato il potenziale di ciò che potrebbe essere il Multiverso, qualcosa che sarà sicuramente esplorato ulteriormente nelle Fasi 5 e 6 del MCU.

Ma a quanto pare, ci sarebbe dovuta essere ancor più follia per il buon dottore della Marvel nel film. Il concept artist dei costumi Marvel Darrell Warner ha rivelato una variante di Doctor Strange eliminata che non ha mai trovato il proprio posto in Doctor Strange nel Multiverse of Madness.

Warner ha pubblicato sul suo Instagram personale un concept piece che mostra una versione di Stephen Strange che indossa un fez rosso e tira fuori un coniglio da un cappello come un prestigiatore.

La didascalia ha rivelato che l’artwork era intitolato “Marvellous Melvyn” ed è stato realizzato “molto presto nel primo blocco di produzione” come parte della “sceneggiatura di Scott Derrickson che successivamente è cambiata con l’arrivo di Sam [Raimi]”.

“Sono onorato di far parte di una compagnia così consacrata e di avere questo acquerello che progredisce fino a diventare uno dei finalisti del ‘Personaggio di film d’azione live-action’ ai Concept Art Association Awards di quest’anno. Il Marvellous Melvyn è stato un artwork che ho completato molto presto nel primo lockdown, e faceva parte della sceneggiatura di Scott Derrickson che successivamente è cambiata con l’arrivo di Sam Raimi. È abbastanza raro poter seguire la propria intuizione per quanto riguarda un determinato personaggio, e devo ringraziare molto il costumista Graham Churchyard per avermi permesso di sviluppare e produrre questo concept. Tutto sommato è stata una gioia assoluta e sono molto contento che abbia trovato riconoscimento.”

Questo “Marvellous Melvyn” è apparentemente lo stesso Strange che è stato menzionato nel Multiverso della follia dallo scrittore Michael Waldron, quando ha rivelato che c’è stato un momento nella stesura della sceneggiatura in cui i personaggi avrebbero incontrato una variante del Dottor Strange chiamata “Melvin Strange, un mago di strada che era una versione di Strange senza alcuna magia”.

Qui sotto il post del concept artist:

Mi piace: Mi piace Caricamento...