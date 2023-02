La Warner sta lavorando a un servizio di streaming gratuito per competere con streamer del calibro di Netflix e Disney+?

Un articolo di Bloomberg ha rivelato che Warner Bros. Discover (WBD) sta lavorando a un servizio di streaming gratuito per competere con streamer del calibro di Netflix e Disney+.

Netflix ha recentemente annunciato, poi è sembrato revocare rapidamente, piani per misure anti-password sharing, facendo infuriare abbonati lungo tutto il globo terraqueo.

Ora, mentre Netflix fa terra bruciata attorno a se, e altre piattaforme ne approfittano per scalare i ranghi dei migliori come piattaforme di streaming, una nuova opzione sarà resa disponibile per i consumatori che desiderano abbuffarsi dei loro programmi preferiti.

Secondo Bloomberg, Warner Bros. Discovery sta creando la propria opzione di streaming gratuita e supportata dalla pubblicità chiamata WBTV. Molti successi di Warner Bros. Discovery come The Big Bang Theory , Friends e The West Wing (l’ultimo dei due è stato su Netflix per un bel po ‘di tempo prima di abbandonare la nave) hanno già una casa su ‘HBO Max.

Bloomberg avverte di non “aspettarsi che Warner Bros. lasci che i suoi più grandi successi lascino HBO Max”, poiché gran parte del suo piano streaming è dovuto a “un piccolo numero di titoli di libreria (come Friends)”.

Ma, mentre Warner Bros. Discovery esplora la propria versione del “servizio di streaming gratuito supportato dalla pubblicità”, come quello offerto da Tubi o IMDbTV, ad esempio, molti spettacoli meno popolari probabilmente passeranno a WBTV per lo streaming gratuito.

Sia Disney+ che Netflix hanno recentemente introdotto livelli più economici supportati da pubblicità per i loro servizi, quindi anche questo potrebbe essere una risposta diretta a queste mosse, ma differentemente non richiederà un abbonamento.

Dato che questo sviluppo è ancora apparentemente nelle fasi preliminari, è difficile dire esattamente quali spettacoli e film potranno essere guardati gratuitamente su questo nuovo servizio WBTV, e quali si schiereranno dietro il paywall di HBO Max.

Ad esempio, Warner Bros. Discovery ha diverse unità creative, tra cui in particolare la DC. Attualmente, la maggior parte dei programmi televisivi e dei film DC sono disponibili su HBO Max.

Mi piace: Mi piace Caricamento...