La Zack Snyder’s Justice League completa la trilogia del regista secondo un nuovo trailer di HBO Max.

Grazie alla nuova piattaforma di streaming, la tanto richiesta Snyder Cut è stato finalmente rilasciata anni dopo la sua anteprima cinematografica. Tuttavia, per coloro che sperano che ci sarà di più da vedere dalla visione del regista per il franchise di supereroi DC, le possibilità che ciò accada sono molto scarse al momento.

Quando Snyder è stato scelto per lanciare il franchise di supereroi interconnesso, ha inventato un arco narrativo lungo cinque film che si suppone si sarebbe concluso con Justice League 3. Tuttavia, dopo Batman V Superman: Dawn of Justice, i piani sono cambiati in modo significativo, in particolare con il modo in cui Justice League – il punto centrale della pentalogia – si sarebbe svolto. Nonostante abbia terminato le riprese principali del progetto, la Warner Bros. ha deciso di cambiare gran parte della sua storia dopo che Snyder si è allontanato dal blockbuster ed è stato sostituito da Joss Whedon. Il risultato è stato molto diverso dalla visione originale del film, che ha anche fatto deragliare efficacemente il resto del progetto iniziale del franchise.

Ora che la Snyder Cut è stata rilasciata, ha dato un’idea di come avrebbe dovuto svolgersi la storia originale del DCEU, suscitando ulteriormente l’interesse di molti per vedere come sarebbe andata a finire.

Tuttavia, un nuovo trailer di HBO Max ha specificato che la Zack Snyder’s Justice League è la fine della trilogia composta da Man of Steel e Batman V Superman: Dawn of Justice, senza più sequel.

