L’Accademia del bene e del male: ecco il trailer della nuova serie Netflix con Charlize Theron

Ti chiedi mai come nascono le favole più belle? Ti diamo il benvenuto all’Accademia del bene e del male…

Tratto dall’epica serie di bestseller internazionali di Soman Chainani, L’ACCADEMIA DEL BENE E DEL MALE è diretto da Paul Feig e interpretato da Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Kerry Washington e Charlize Theron. Tra gli altri interpreti: Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone e Rachel Bloom.

L’Accademia del bene e del male è disponibile solo su Netflix dal 19 ottobre.

Qui sotto potete vedere il trailer:

L’Accademia del Bene e del Male prende ispirazione da una saga fantasy di genere fiabesco dello scrittore Soman Chainani. La saga è ambientata in una fittizia foresta chiamata Selva Infinita.

La saga consiste di sei romanzi principali: L’Accademia del Bene e del Male (The School for Good and Evil), pubblicato in inglese il 12 maggio 2013, in italiano nel 2015; L’Accademia del Bene e del Male: Un mondo senza eroi (The School for Good and Evil: A World Without Princes), pubblicato in inglese nel 2014, in italiano nel 2016; L’Accademia del Bene e del Male: L’ultimo lieto fine (The School for Good and Evil: The Last Ever After), pubblicato in inglese nel 2015, in italiano nel 2017;

L’Accademia del Bene e del Male: Missione per la gloria (The School for Good and Evil: Quests for Glory), pubblicato in inglese nel 2017, in italiano nel 2018; L’Accademia del Bene e del Male: Prima che sia per sempre (The School for Good and Evil: A Crystal of Time), pubblicato in inglese nel 2019, in italiano nel 2019; L’Accademia del Bene e del Male: Un solo vero Re (The School for Good and Evil: One True King), pubblicato in inglese il 2 giugno 2020, in italiano il 16 febbraio 2021. La saga include anche un libro extra, ovvero The School for Good and Evil: The Ever Never Handbook, pubblicato in inglese nel 2016. In Italia è inedito.

Poco dopo la pubblicazione del primo romanzo, la Universal Pictures ha acquisito i diritti per produrre una serie di film in live-action, ma i film non furono mai realizzati. Nel 2020 Netflix ha annunciato che avrebbe realizzato il proprio adattamento cinematografico del romanzo, diretto da Paul Feig.

Le riprese sono avvenute presso i Belfast Harbour Studios nell’Irlanda del Nord. Il 6 giugno 2022, in occasione della Geeked Week, Netflix pubblica il primo poster ufficiale dell’adattamento.

