Lady Jaye dei GI Joe comparirà al centro della sua serie spin-off live-action su Prime Video

Lady Jaye sta per ottenere la sua serie live-action su Prime Video, stando a Deadline.

I fan del franchise hanno visto Lady Jaye nel film GI Joe: Retaliation del 2013, dove è stata interpretata da Adrianne Palicki, ma questa nuova versione sarà un’avventura a sé stante per il personaggio che si collegherà all’universo espanso. I precedenti film live-action, GI Joe: The Rise of Cobra e Retaliation, hanno assunto alcune star di grande rilievo, ma non sono riusciti ad avere un grande impatto sul pubblico. Il franchise live-action è destinato a ricevere un riavvio, che inizierà con Snake Eyes: GI Joe Origins, che punta a uscire nei cinema il 22 ottobre.

Si conoscono pochi dettagli sulla trama della serie, a parte il suo focus sulle varie missioni sotto copertura di Lady Jaye, ma non si sa se il personaggio sarà di nuovo interpretato da Palicki.

Erik Oleson, lo showrunner e produttore esecutivo della seconda stagione di Carnival Row di Amazon in arrivo, creerà e presenterà la serie e sarà produttore esecutivo insieme a Lorenzo DiBonaventura.

