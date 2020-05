L’amministratore della NASA conferma le riprese nello spazio per il film con Tom Cruise

E’ un piccolo passo per Tom Cruise, ma un salto da gigante per il cinema?

Dopo un paio di giorni di speculazioni sulla cosa, a quanto pare la Nasa ha confermato che Cruise sta collaborando con l’agenzia spaziale statunitense per girare un film, almeno in parte, a bordo della ISS, international Space Station.

“La NASA è entusiasta di lavorare con Tom Cruise su un film a bordo della Stazione spaziale”, ha twittato l’amministratore della NASA, Jim Bridentsine, martedì. “Abbiamo bisogno di media popolari per ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati per trasformare in realtà gli ambiziosi piani di della NASA.”

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020

Deadline Hollywood ha riferito per la prima volta lunedì sera che Cruise e la SpaceX di Elon Musk erano nelle prime fasi di collaborazione con la NASA per un film d’azione-avventura che sarebbe stato girato nello spazio. I dettagli della trama non sono stati rivelati, anche se Deadline riporta che non sarà un capitolo del franchise di Mission: Impossible.

Non è chiaro come Cruise realizzerà questa impresa, ma, anche a 57 anni, ha insistito per fare i suoi stunt, inclusa una caduta libera a 200 miglia orarie in Mission: Impossible – Fallout del 2018.

