Lanterna Verde: fan-art immaginano Eiza González, Janelle Monae e Sterling K. Brown nel cast

HBO Max ha confermato il mese scorso che Jessica Cruz sarebbe stata una delle Lanterne Verdi presenti nella prossima serie dello streamer basata sull’iconico gruppo cosmico DC.

E’ bastato poco per ché i fan iniziassero subito a fantasticare sui casting di diversi attori nel ruolo e una superstar ricorrente che molti hanno scelto è la star di Bloodshot, Eiza González. Persino il fan-artist BossLogic è entrato in azione, rilasciando alcune opere d’arte di come vorrebbe vedere i personaggi nella serie.

Lunedì sera, l’artista ha rilasciato una manciata di sguardi sui potenziali attori nei ruoli di Lanterna Verde, tra cui González, Janelle Monae e Sterling K. Brown.

Potete vedere i suoi art-work qui sotto:

Oltre all’apparizione di Cruz, altre Lanterne Verdi dovrebbero apparire nella serie incluse Alan Scott, Guy Garner, Simon Baz, Kilowog e Sinestro. La serie sarà co-scritta dall’ex bosso dell’Arrowverse, Marc Guggenheim, il quale ha detto il mese scorso che, sebbene lo spettacolo sarà sviluppato come una serie televisiva tradizionale, avrà un aspetto cinematografico simile a quello di un blockbuster.

“Mi capita di credere – e questa non è un’opinione universalmente condivisa – che non si possa fare uno spettacolo di dieci ore o uno di otto episodi, come un film di otto ore. Non credo che funzioni. Quando lo vedo fatto, ci sono sempre degli episodi flaccidi nel mezzo. Penso che devi affrontarlo come una serie TV e avvicinarti a ogni episodio come se fosse una sua entità. Anche se è in streaming, anche se si spera che la gente ci si abbufferà, tu devi rendere ogni episodio un pasto soddisfacente. Devi guardarlo con un ritmo diverso da quello che avresti con un film di due ore. Detto questo, sicuramente lo spettacolo per HBO Max a cui stiamo lavorando ha le ambizioni di produzione di un film. Quindi lo stiamo scrivendo come uno show televisivo ma speriamo di produrlo come un film.”

La sinossi di lavoro di HBO per la serie recita: “Da HBO Max, DC, Berlanti Productions e Warner Bros.Television arriva un audace adattamento dell’iconica serie di fumetti, una saga che abbraccia decenni e galassie. Green Lantern descriverà le avventure di una moltitudine di Lanterne, tra cui Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e Alan Scott – la prima Lanterna Verde della Terra, che, fedele ai fumetti, è un uomo gay – e molti altri. La serie includerà anche i preferiti dai fan come Sinestro e Kilowog, e introdurrà anche nuovi eroi al ranghi del Corpo delle Lanterne Verdi“.

