Lanterna Verde: Marc Guggenheim rivela che stanno scrivendo il finale di stagione

Marc Guggenheim, uno degli sceneggiatori del prossimo programma televisivo HBO Max su il Corpo delle Lanterne Verdi, fornisce un entusiasmante aggiornamento sullo stato del dramma DC.

Mentre The CW è stata la casa principale per gli show DC della Warner, HBO Max sta diventando la nuova piattaforma per il futuro del franchise. Uno dei programmi TV in arrivo che hanno in lavorazione è la serie su Lanterna Verde, del produttore esecutivo dell’Arrowverse Greg Berlanti.

Annunciato per la prima volta nell’autunno 2019, HBO Max ha scelto il Corpo delle Lanterne Verdi come protagonisti di uno show nel 2020, con Seth Grahame-Smith come showrunner.

A differenza del film Lanterna Verde del 2011 con Ryan Reynolds, la serie HBO Max non si concentrerà su Hal Jordan, ma invece su più membri del Corpo delle Lanterne Verdi. Impostato per essere il programma TV DC più costoso che WB TV e HBO Max abbiano prodotto, Lanterna Verde si svolgerà nel corso di diversi decenni e seguirà vari eroi. Sebbene la prima stagione di Lanterna Verde sia stata ordinata per 10 episodi, ha avuto un processo di produzione molto lento, principalmente a causa della pandemia di COVID-19, che ha impedito all’adattamento di HBO Max di iniziare le riprese.

Anche se ci vorrà ancora tempo prima che Lanterna Verde inizi a girare la sua prima stagione, uno degli sceneggiatori fornisce alcuni aggiornamenti positivi. Guggenheim, che ha co-creato Arrow e Legends of Tomorrow, è stato recentemente intervistato dal podcast dei fan Hall of Justice (via SR) e ha parlato brevemente dell’imminente dramma di HBO Max su Lanterna Verde e di cosa sta succedendo. Anche se Guggenheim non è lo showrunner, il produttore dell’Arrowverse conferma che gli sceneggiatori hanno quasi finito di scrivere la prima stagione. Al momento della registrazione, stava scrivendo lo schema per il finale della prima stagione di Lanterna Verde.

“Prima di tutto, penso sia importante notare che non sto sviluppando io questo show. Quindi, ho anche meno licenza del normale per parlarne… vorrei poterlo fare. È un progetto davvero fantastico. Ovviamente è molto vicino e caro al mio cuore. Posso dire che sto… è divertente, sto lavorando oggi allo schema per il finale di stagione. Quindi, stiamo lavorando.”

Nonostante la mancanza di aggiornamenti, ci sono una serie di dettagli confermati sulla prima stagione di Lanterna Verde.

Lee Toland Krieger, regista di diversi spettacoli prodotti da Berlanti, dirigerà ufficialmente i primi due episodi della prima stagione di Lanterna Verde. Il Finn Wittrock di American Horror Story e Jeremy Irvine di Benediction erano stati precedentemente scelti per interpretare rispettivamente Guy Gardner e Alan Scott.

Lanterna Verde sta anche inserendo nel suo cast altri personaggi importanti del Corpo, come Jessica Cruz, Simon Baz, Kilowog e Sinestro. Il dramma della HBO Max sta anche creando un nuovo personaggio.

Anche se ci sono stati dei ritardi, non è una brutta cosa dato che Lanterna Verde sarà il programma TV DC più ambizioso della Warner. Data la ricca mitologia dietro il Corpo delle Lanterne Verdi, in caso di successo, la serie HBO Max potrebbe continuare per più stagioni. Anche se il film di Green Lantern Corp non è stato poi sviluppato come previsto, il progetto HBO Max sarà il luogo in cui questi personaggi monteranno il proprio palcoscenico live-action per i prossimi due anni.

Dal momento che il finale della prima stagione di Lanterna Verde è in fase di scrittura, significa che una volta iniziate le riprese, dovrebbero essere sulla buona strada per una premiere del 2023.

