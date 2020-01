Lanterna Verde: rivelati i primi dettagli della serie HBO Max

È stata una settimana piuttosto selvaggia per i fan dell’universo DC del piccolo schermo, ma da fuori dal cosmo arrivano altre notizie su una nuovissima proprietà DC prodotta e sviluppata dal demiurgo di questo universo di successo, Greg Berlanti.

Stiamo parlando della serie su Lanterna Verde che verrà sviluppata da HBO Max.

Parlando al tour stampa della Television Critics Association, Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, ha offerto nuovi dettagli sullo show. Secondo Aubrey, Lanterna Verde “durerà diversi decenni” e si concentrerà principalmente “sulle storie di due Lanterne Verdi sulla Terra“, nonché su una trama spaziale che “entrerà approfonditamente nella storia di Sinestro“.

Sinestro è l’antagonista di lunga data del personaggio, un ex membro del Corpo delle Lanterne Verdi che si è consegnato al potere basato sulla paura diventando una Lanterna Gialla per fondare un Corpo a se stante. Mark Strong ha interpretato il personaggio nel terribile film Green Lantern del 2011, che Berlanti ha coprodotto e co-scritto con Michael Green e Marc Guggenheim.

Per quanto riguarda quelle due Lanterne Verdi, una di queste sarà quasi sicuramente Hal Jordan, che in particolare si è scontrato con Sinestro nelle varie serie a fumetti dedicate al personaggio. A meno che lo spettacolo non voglia calcare i palchi vecchia scuola con icone come Alan Scott, il candidato più probabile per il ruolo da co-protagonista è senza dubbio John Stewart.

Creato dallo scrittore Dennis O’Neil e dall’artista Neal Adams nel 1972 — che lo ha reso il primo supereroe nero della DC Comics — Stewart è un marine degli Stati Uniti di Detroit, Michigan, che ha adottato la posizione della Lanterna Verde della Terra da Guy Gardner, che ha assunto per conto di Hal Jordan.

