L’artwork di un fan immagina il poster di Thor: Love and Thunder

Un epico fan-poster unisce i Guardiani della Galassia ai protagonisti di Thor: Love and Thunder.

Leggi anche: Taika Waititi parla di Jane Foster e della sessualità di Valchiria

I fan sono stati colti di sorpresa l’anno scorso quando è stato annunciato che ci sarebbe stato un quarto capitolo solista di Thor (Chris Hemsworth), soprattutto considerando dove le cose lo avevamo lasciato.

Alla fine di Avengers: Endgame, Thor è stato visto lasciarsi alle spalle New Asgard e lanciarsi nello spazio con i suoi nuovi amici, i Guardiani della Galassia, portando i fan a chiedersi se Thor potesse apparire in Guardiani della Galassia Vol.3. Tuttavia, il doppiatore di Groot, Vin Diesel, recentemente si è lasciato sfuggire che i Guardiani potrebbero effettivamente apparire in Thor: Love and Thunder.

Il film di Taika Waititi, in arrivo a novembre 2021, vedrà il ritorno del Thor di Hemsworth oltre a una Thor femminile, interpretata da Natalie Portman, di ritorno per la prima volta al MCU dal 2013. Jane Foster di Portman assumerà il ruolo del Mighty Thor dei fumetti, anche se non è chiaro quanto di quella trama il film adatterà. Inoltre, la Valchiria di Tessa Thompson apparirà in Love and Thunder come attuale regina di Asgard, e secondo quanto riferito starebbe cercando la sua consorte reale.

Il fantastico fan-poster, condiviso dal grapich designer Apexform, riunisce Thor, Mighty Thor e Valchiria insieme ai Guardiani (meno, abbastanza interessante, Groot). Sembra simile ai poster Marvel standard che si mostrano a tutti i personaggi principali.

Potete dare un’occhiata qui sotto:

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema il 5 novembre 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...