L’Ascesa di Skywalker: ecco il concept art della spada di Rey e della sua accensione

Rey's LightSaber from The Rise of Skywalker: Prop Master Jamie Wilkinson always said if we ever get to design a saber for Rey it would be made from elements of her staff, the prop she had used since we first met her. Swipe to see the emitter opening mech.