L’Ascesa di Skywalker ripropone un’idea di George Lucas per il finale de Il Ritorno dello Jedi?

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker a quanto pare vedrebbe la lotta tra Rey e l’Imperatore Palpatine rielaborare una vecchia idea della trilogia originale di George Lucas. Star Wars non è estraneo all’autoreferenzialità. La saga ha una lunga storia di imitazione dei propri stilemi, scene e strutture della trama, sia nella saga di Lucas che in ogni nuova uscita della Disney.

Ad esempio, la fortezza Mustafar di Darth Vader in Rogue One: A Star Wars Story sarà familiare ai fan dei concept art di Ralph McQuarrie per la saga, perché originariamente era considerata un luogo chiave durante la produzione de L’Impero Colpisce Ancora. Un altro degli artwork di McQuarrie raffigurava anche un modello del trono spinoso di Palpatine, idea riciclata nel nuovo film.

Sebbene Rey e Ben Solo alla fine prendano posizione contro Sheev Palpatine alla fine di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, il resuscitato signore dei Sith li sopraffà con la sua conoscenza della Forza, prima di lanciare un devastante attacco su tutta la flotta della resistenza. Esaurita e scoraggiata, Rey chiama gli spiriti degli Jedi prima di lei – qualcosa che aveva già tentato a inizio film fallendo – ma questa volta le voci dei suoi compagni guerrieri rispondono attraverso la Forza, rafforzando la sua fiducia e la sua forza abbastanza da sollevarsi e affrontare l’Imperatore un’ultima volta.

Questo tipo di resa dei conti spirituale tra Palpatine e un Jedi (con l’aiuto dei suoi compagni morti) non è in realtà una nuova idea. Certamente, uno sguardo superficiale alla bozza del 1981 de Il Ritorno dello Jedi rivela che George Lucas originariamente aveva intenzione di riportare indietro diversi Jedi defunti durante l’ultimo confronto di Luke Skywalker a bordo della seconda Morte Nera.

Nella sceneggiatura, la battaglia nella sala del trono tra Luke, Darth Vader e Palpatine si svolge in modo simile al film. Tuttavia, quando Palpatine evoca il fulmine della Forza contro il giovane Jedi, gli spiriti dei Maestri Obi-Wan Kenobi e Yoda vengono in suo aiuto e formano uno scudo deflettivo per proteggere Luke dalle scariche mortali. Sebbene l’attacco venga contrastato, l’imperatore commenta che gli “amici dell’aldilà” di Luke non saranno in grado di aiutarlo.

Mentre i fantasmi della Forza hanno avuto un ruolo importante in Star Wars sin da L’Impero Colpisce Ancora, Lucas non sarebbe tornato al concetto dell’aldilà della Forza fino alla trilogia prequel, e alla fine avrebbe gettato via l’idea del loro aiuto durante la battaglia. Il regista JJ Abrams e lo scrittore Chris Terrio ovviamente non hanno potuto resistere all’utilizzo di questa idea nella loro realizzazione di L’Ascesa di Skywalker- sebbene con alcune importanti modifiche.

Basato sulla bozza originale di Lucas, i visi di Yoda e Obi-Wan sarebbero apparsi ogni volta che il fulmine di Palpatine colpiva la loro barriera protettiva. Al contrario, nel film lo spirito di Luke Skywalker si è manifestato per Rey su Ahch-To, ma Luke e i suoi compagni Jedi caduti non emergono fisicamente per incoraggiare o difendere Rey. Invece, mentre guarda verso il cielo e il fulmine prodotto da suo nonno, si sentono le voci echeggianti dei Jedi che la stimolano.

Questo potrebbe esser stato piuttosto deludente per coloro che speravano di vedere tornare alcuni volti famosi, eppure questa rielaborazione si rivela uno dei punti di forza della sequenza in un film che arranca abbastanza a creare un coinvolgimento. Assicura che la storia possa rimanere concentrata su Rey senza distrarre gli spettatori con cameo di personaggi famosi. Permette anche ad Abrams di dare un tocco personale ai piani di Lucas, dal momento che non sono solo Obi-Wan e Yoda a tornare per aiutare Rey, ma un assortimento di altre figure delle varie epoche e serie animate di Star Wars.

Tra la cavalcata di cameo sentiamo infatti le voci di Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), Anakin Skywalker (Hayden Christensen) e Mace Windu (Samuel L. Jackson) dalla trilogia prequel, ma anche con Kanan Jarrus (Freddie Prinze Jr.) e Ashoka Tano (Ashley Eckstein) provenienti da Star Wars Rebels e The Clone Wars rispettivamente.

È una scelta semplice e molto efficace, anche se eccessivamente fan-service, poiché rende omaggio alle varie storie ed epoche di Star Wars, cercando di dare a questa battaglia il senso di importanza che dovrebbe avere. In un film che fa acqua da molte parti, ci sono comunque scene già divenute iconiche e sicuramente il cameo di questi personaggi è una di quelle.

