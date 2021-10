L’assistente di produzione di Batwoman risponde a Ruby Rose descrivendola come un dittatore sul set

Uscita in anteprima nel 2019, Batwoman aveva originariamente nel cast l’attrice di Orange Is The New Black nel ruolo di Kate Kane, Ruby Rose. Ma dopo solo una stagione, Rose ha annunciato la sua scioccante dipartita dal ruolo da protagonista che sarebbe stato poi ricoperto dalla Ryan Wilder di Javicia Leslie.

Dopo aver annunciato la sua partenza, l’ex star della CW è rimasta in silenzio sui motivi esatti dietro la sua decisione. Tuttavia, Rose ha recentemente rilasciato una dichiarazione che descrive il cattivo trattamento che ha subito sul set da parte dei dirigenti, dei produttori e della showrunner Caroline Dries.

Da allora, la Warner Bros. ha offerto una dichiarazione contraddittoria, rivelando che lo studio ha deciso di non richiamare l’attrice per una seconda stagione sulla base delle lamentele sul suo comportamento sul posto di lavoro, cosa che è stata supportata dai commenti di membri della troupe e del cast. A seguito delle dichiarazioni di Ruby Rose che espongono le condizioni orribili che ha sopportato sul set di Batwoman, che hanno portato alla sua partenza dopo la prima stagione, Alexander J. Baxter, un assistente di produzione della serie CW, ha rilasciato la sua dichiarazione a CBR.

Nella sua dichiarazione, Baxter ha descritto il comportamento spaventoso di Rose sul set, rivelando i dettagli del modo in cui maltrattava i suoi colleghi. L’assistente di produzione ha iniziato condividendo la sua eccitazione per il fatto che inizialmente avrebbe lavorato su Batwoman definendolo una “esperienza straordinaria in fase di realizzazione”.

“Quando sono entrato nel settore per la prima volta, sono stato molto fortunato a partecipare ad alcuni spettacoli come Supergirl, Sabrina e alcuni film qui, ma il momento clou del mio ingresso nel mondo dello spettacolo è stato il lavoro alla prima stagione di Batwoman. Ero un attore, aspirante, e quando è arrivato il lavoro ero così eccitato, essendo un fan della DC e un grande fan della Warner Bros., ho colto al volo l’opportunità. La mia filosofia era che potevo imparare il più possibile e poi continuare a fare i miei film. Non sapevo dell’inferno che mi aspettava. La società di produzione era professionale, composta e in ogni modo fantastica. La troupe era adorabile, laboriosa e dedita a innumerevoli riprese notturne, sembrava essere un’esperienza straordinaria in fase di realizzazione.”

Baxter ha quindi iniziato a descrivere le sue esperienze con Ruby Rose dicendo che trattava “chiunque guardandola dall’alto in basso”, come se fossero tutti “sotto i suoi stivali”.

“Poi è arrivata Ruby Rose. Dal primo giorno, in cui il suo presunto infortunio le ha impedito di svolgere il 60% del suo lavoro, ha iniziato senza riconoscere un singolo membro dell’equipaggio oltre a chiunque fosse al di sopra della linea. E mentre i giorni di lavoro si sono allungati, sabati di 18 ore per alcuni di noi, le cose sono peggiorate. Si presentava in ritardo quasi tutti i giorni, non memorizzava le sue battute e ogni volta che interagiva con qualcuno lo faceva guardandola dall’alto in basso. L’assistente di produzione, la troupe di Alex, era come se fossimo sotto i suoi stivali. Si precipitava fuori dal set, urlava contro le persone e ogni volta che interagiva con uno di noi assistenti di produzione, venivamo ignorati come fossimo spazzatura. Un giorno allo studio abbiamo passato l’intera mattinata ad allestire la green room che aveva richiesto (sei stufe, perché era abituata al caldo australiano e al suo tavolo pieno di snack), solo per vederla arrivare, ridere, andarsene e dire che andava bene. L’abbiamo attribuito a un altro momento ‘Ruby da ordini solo per il gusto di dare ordini’, e siamo andati avanti. Poi, le tenevo aperta una porta, dopo aver lavorato per più di 15 ore al freddo, e lei entrava svolazzando attraverso la porta e rovesciava il suo cibo. Mi ricordo che mi guardava, dava un’occhio al caos che aveva fatto, e se ne usciva con un ‘quindi?’ [una specie di ‘che hai da guardare?’], poi scappava via e mi lasciava a ripulire. Era così il lavorare con Ruby: ripulire i suoi casini. Non ci ha mai ringraziato, ha solo fatto richieste che ci hanno lasciato tutti esausti emotivamente e fisicamente.”

La dichiarazione continua definendo l’attrice un “dittatore per cui lavorare”, rivelando che gli ha fatto prendere in considerazione l’idea di lasciare l’industria. Baxter ha persino accusato Rose di aver assunto diversi tipi di droga nei giorni delle riprese, e di presentarsi con ore di ritardo, sulla base delle informazioni che ha appreso da “una delle sue amiche intime”.

“Era un dittatore per cui lavorare ed essendo stata nient’altro che un’assistente di produzione desiderosa di entrare nel settore, mi ha fatto prendere in considerazione l’idea di abbandonare. Se questo era il settore in cui stavo per entrare, sono sicuro che non l’avrei voluto fare. Vivendo in centro, ho incontrato uno dei suoi amici intimi su un’app di appuntamenti e lui ha condiviso con me storie di loro che facevano feste, si sballavano con diversi tipi di droghe, e abbastanza stranamente i giorni in cui si presentava con 8 ore di ritardo per set, erano i giorni di cui parlava. Non le importava quanto tempo l’avevamo aspettata, ma si assicurava che tutto fosse perfetto e pronto. Le importava solo del suo stile di vita personale. Abbiamo lavorato innumerevoli lunghe giornate, facendo sempre gli straordinari perché era in ritardo o non era in regola, o per qualche altra ragione relativa al fatto che non voleva essere lì. Dal momento in cui abbiamo iniziato lo spettacolo, ha messo a disagio ogni nuova persona che arrivava. Era una star orribile e ha fatto sentire molti di noi come se stessimo aiutando a creare uno spettacolo per un dittatore.”

L’assistente di produzione ha concluso la sua dichiarazione descrivendo la sua furia nei confronti della dichiarazione di Rose poiché stava “parlando male una società che ha cercato di rovinare”.

“I registi, indipendentemente dalla posizione che occupano su un set cinematografico, meritano di essere trattati con rispetto. È così che mi è stato insegnato crescendo, e quando ho letto la sua dichiarazione in cui sosteneva che la produzione era in errore, mi sono infuriato perché essendo stato lì, non potevo stare a guardare e lasciarle parlare male di una compagnia che ha cercato di rovinare. Non importa quanto sia stata brutta la tua giornata, non hai il diritto di essere crudele. E la stagione 1 è stata il suo regno di crudeltà.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...