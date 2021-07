L’assistente di produzione di Charlie’s Angels rivela dettagli sull’alterco fra Bill Murray e Lucy Liu sul set

Esiste una storia che in pochi conoscono dietro Charlie’s Angels di McG, ed ora Shaun O’Banion, assistente di produzione presente sul set del film del 2000, ne ha rivelato i retroscena.

I dettagli del presunto litigio tra Bill Murray e Lucy Liu durante le riprese di Charlie’s Angels sono finalmente venuti alla luce. Il capitolo del franchise cinematografico adattato dalla popolare serie degli anni ’70, ha debuttato nel 2000, come detto sopra.

Si dice da tempo che ci sia stato un alterco tra Murray e Liu durante le riprese di Charlie’s Angels. Il film, e la serie TV precedente, seguono tre agenti segrete soprannominate “Angeli” e gestite dal loro capo milionario, Charlie Townsend. Liu ha interpretato uno degli angeli, Alex Munday, mentre Murray ha interpretato Bosley, l’assistente di Charlie che funge da tramite tra lui e gli Angeli, che non hanno mai visto Charlie di persona. Le voci sull’alterco tra Murray e Liu hanno recentemente ripreso a circolare dopo che un utente di Twitter ha pubblicato un estratto da un articolo che affermava che Liu avesse aggredito Murray, e per via di questo litigio l’attore è stato sostituito con il compianto comico Bernie Mac nel sequel del 2003, Charlie’s Angels: Full Throttle.

Riportato da ET Canada, Shaun O’Banion, che era un assistente di produzione di Charlie’s Angels, è andato su Twitter per rispondere all’estratto dell’articolo e mettere le cose in chiaro.

In un thread su Twitter, O’Banion spiega che mentre non c’è stato alcun alterco fisico, si è certamente verificato uno preoccupante, verbale ed emotivo. O’Banion descrivo Murray come completamente nel torto, ma sostiene di aver lavorato con Murray prima ed entrambe le volte è stato gentile con lui. O’Banion assicura anche che gli altri due angeli probabilmente sono andati a confortare Liu.

“Fondamentalmente, Murray ha riscritto un sacco di scene senza dirlo a nessuno (inclusa Drew che era una produttrice). Ha messo le nuove pagine nei camerini di tutti, e quando la troupe è venuta sul set chiedendosi da dove diavolo fossero venute le nuove pagine. Murray è stato l’ultimo ad arrivare in stage. Quando l’ha fatto, già c’era confusione per altri motivi. Il regista McG era incazzato perché nessuno lo aveva consultato. Anche gli art director erano incazzati. Il partner di produzione di Drew è entrato nel camerino di Murray ed ha detto: ‘Cosa sta succedendo?’. McG era tipo: ‘hai ricevuto nuove pagine nella tua roulotte?’. E Murray era tipo: “No. Ma ho messo nuove pagine nei camerini di tutti gli altri’. Drew e il suo compagno erano piuttosto sconvolti da ciò. Murray aveva reagito del tipo: ‘Sto migliorando le cose, ok? Hai tipo 16 scrittori su questa cosa…’, e Lucy ha parlato, descrivendo l’atto di Murray come “fuori luogo”. L’attore si è quindi voltato verso di lei ed ha detto: ‘Non so di cosa ti stai lamentando. Ti ho scritto più righe. Voglio dire… guarda con chi sei qui dentro. Tu vieni dalla TV… e questo è il grande campionato’. A quel punto Lucy ha gridato: “Vaffanculo, fottuto succhiacazzi!”, e gli AD hanno prontamente liberato lo stage mentre Lucy è corsa via in lacrime. Cameron stava cercando di essere il custode della pace e proteggere Drew mentre gli AD liberavano lo stage. Ovviamente tutti noi della produzione dovevamo stare dentro per tenere le persone fuori. Amo Bill Murray (e avevo lavorato con lui prima), ma quello che le ha detto è stato totalmente fuori luogo. Veramente sminuente e una reazione di merda. Questo è successo abbastanza presto nel processo di produzione, e alla troupe piaceva già molto Lucy (e Cameron e Drew). Comunque, non sono stati tirati pugni. Almeno non fisicamente. In seguito si è scusato anche se in modo non del tutto sincera secondo me.”

Sebbene Bill Murray sia un famoso comico e attore, questa non è la prima volta che viene descritto come un tipo difficile sul set.

Nonostante sia un attore che alcuni registi venerano, come Wes Anderson, Sofia Coppola e Jim Jarmusch, è stato anche detto che è problematico, sia dentro che fuori dal set da alcuni dei suoi coetanei. Richard Dreyfuss lo ha definito un “bullo ubriaco”, Harold Ramis (un frequente collaboratore di Murray e amico di lunga data) lo ha soprannominato “irrazionalmente cattivo”, e questi sono solo due esempi. Tuttavia, non tutte le accuse associate a Murray sono state provate o corroborate da fonti e/o prove solide.

Per quanto riguarda Liu, i commenti sgradevoli di Murray sulle sue capacità di recitazione non l’hanno rallentata. Dei tre angeli, Liu è attualmente quella che recita di più in questi giorni. Liu ha recentemente recitato in serie TV, Elementary e Why Women Kill, e potrà essere vista nel prossimo sequel di Shazam.

