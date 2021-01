Last Night In Soho: Anya Taylor-Joy in una nuova foto dal film di Edgar Wright

Anya Taylor-Joy si illumina di rosso in questa nuovissima foto del thriller horror psicologico di prossima uscita del regista Edgar Wright, Last Night In Soho.

La storia è ambientata a Londra e un aspetto si svolge nel 2019, Eloise “è una giovane donna di campagna, che arriva a Londra per inseguire la sua passione per il fashion design. Le cose non vanno alla grande. Nel frattempo, nel 1965, la cantante Sandy scopre allo stesso modo che le strade presumibilmente lastricate d’oro della grande città sono lacerate da crepe che possono inghiottirti completamente”.

In una recente intervista con GamesRadar, Wright ha parlato del film e di cosa lo ha ispirato, dicendo:

“L’idea per il film è il risultato di 25 anni di vita e lavoro a Soho. Ho passato così tanto tempo a guardare l’architettura, pensando: ‘Cosa hanno visto questi muri?’. E camminare per le strade a tarda notte. Soho è diventata molto più signorile, ma ha ancora quell’oscurità appena sotto la superficie. È uno di quei posti in cui devi solo stare fermo per 60 secondi perché accada qualcosa di strano o magico o strano o oscuro.”

Qui sotto potete vedere l’immagine:

Il film vede nel cast Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy ma anche Matt Smith (The Crown), Synnøve Karlsen, Michael Ajao, Diana Rigg, Terence Stamp e Rita Tushingham.

Wright ha scritto la sceneggiatura per il film con la sceneggiatrice di Penny Dreadful, Krysty Wilson-Cairns. Quando ne ha parlato in precedenza, Wright ha descritto il film come sulla scia del film di Donald Sutherland del 1973, Don’t Look Now, e del film di Roman Polanski del 1965, Repulsion.

Il film è attualmente impostato per essere rilasciato il 23 aprile 2021.

