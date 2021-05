Last Night in Soho: ecco il teaser in attesa del trailer di martedi!

Come spiegato dall’attrice Anya Taylor-Joy, martedì arriverà il primo trailer di Last Night in Soho, l’attesissimo nuovo film del regista Edgar Wright, previsto nei cinema per il 22 d’ottobre del 2021.

Per stemperare l’attesa, grazie ad un’apparizione parte del marketing promozionale al Saturday Night Live dell’attrice, possiamo mostrarvi un piccolo teaser trailer.

Potete vederlo qui sotto:

Il film vede nel cast Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy ma anche Matt Smith (The Crown), Synnøve Karlsen, Michael Ajao, Diana Rigg, Terence Stamp e Rita Tushingham.

Last Night in Soho, film diretto da Edgar Wright, è la storia di una ragazza, Eloise (Thomasin McKenzie), fan ossessionata di Sandy (Anya Taylor-Joy), una cantante degli anni Sessanta. Pur di incontrare il suo idolo, la giovane riesce misteriosamente a rivivere quel decennio musicale. Ma la Londra degli anni ’60 non è un posto tranquillo come Eloise immagina e il suo viaggio nel tempo avrà delle terribili conseguenze.

Wright ha scritto la sceneggiatura per il film con la sceneggiatrice di Penny Dreadful, Krysty Wilson-Cairns. Quando ne ha parlato in precedenza, Wright ha descritto il film come sulla scia del film di Donald Sutherland del 1973, Don’t Look Now, e del film di Roman Polanski del 1965, Repulsion.

Il film era impostato per essere rilasciato il 23 aprile 2021, ma adesso uscirà ad ottobre dello stesso anno.

