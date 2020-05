Last Night in Soho: rimandata ufficialmente l’uscita del prossimo film di Edgar Wright

Rimandata ufficialmente la data d’uscita del prossimo film di Edgar Wright: Last Night in Soho.

Sembrava quasi aver scampato i danni causati dalla pandemia del Coronavirus, ma alla fine anche Last Night in Soho non arriverà nelle sale per quando era previsto. Parliamo del prossimo film del regista britannico Edgar Wright (autore della Trilogia del Cornetto e di Baby Driver), stavolta di genere thriller / horror molto vicino a film come Suspiria di Dario Argento, e con protagonisti Matt Smith e Anya Taylor-Joy.

Inizialmente il film sarebbe dovuto uscire il 20 settembre 2021, ma la post-produzione della pellicola è stata pesantemente colpita dall’epidemia mondiale e l’uscita di Last Night in Soho è stata rimandata al 2021, senza però ancora un giorno preciso.

Last Night in Soho uscirà nel 2021, per la regia di Edgar Wright, su una sceneggiatura di Kysty Wilson-Cairns e dello stesso Wright, e con Tim Bevan, Eric Fellner, Nira Park e Edgar Wright come produttori.

La fotografia è a cura di Chung-hoon Chung.

Nel cast Anya Taylor-Joy (Sandy), Thomasin McKenzie (Eloise), Synnove Karlsen (Jocasta), Diana Rigg (Miss Collins) e Matt Smith.

