Last Train to New York: rivelato il titolo del remake statunitense di Train to Busan?

Il remake statunitense dell’originale blockbuster a tema zombie sudcoreano, Train to Busan, ha ricevuto un titolo ufficiale, ovvero “Last Train to New York“.

Il remake sarà prodotto da New Line Cinema e diretto dal regista indonesiano Timo Tjahjanto, chi sta dietro a The Night Comes for Us di Netflix e il thriller pluripremiato Headshot. Gary Dauberman e James Wan saranno anche loro coinvolti nell’assistenza alla produzione e nella scrittura della sceneggiatura, avendo lavorato con New Line in passato per produrre classici dell’orrore come Annabelle, The Nun e The Conjuring.

Come suggerisce il nome, il nuovo treno pieno di zombi arriverà a New York, con alcuni fan che ipotizzano che il luogo di origine sia Boston o Washington DC sulla base del simile tempo di viaggio di tre o quattro ore da Busan a Seoul.

L’annuncio segue il contraccolpo dei fan che mettono in dubbio la necessità di un remake con alcuni che dicono “potete semplicemente guardarlo con i sottotitoli”, a cui Tjahjanto risponde twittando:

“Con le stesse parole di James Wan: ‘Timo, dobbiamo innalzarci al di sopra e al di là delle aspettative di tutti, proprio come hanno fatto altri grandi remake come The Ring o Dawn of the Dead. Chi sono io per deludere il mio capo? Dovevo aggiungere che James è stato il mio eroe sin dai tempi del college. Essendo un ragazzo del sud-est asiatico proveniente da una famiglia della classe media convenzionale che non incoraggia esattamente gli sforzi artistici, la sua ascesa da Saw ha ispirato molti di noi.”

Qui sotto il tweet:

Needed to add that James has been my hero since my college days.

As a South East Asian kid from a conventional middle class family who doesn’t exactly encourage artistic endeavors ( i.e blowing up heads, smearing fake blood) his rise from SAW inspired alot of us SEA genre doofus. pic.twitter.com/3YAkbiJnUU — Timo Tjahjanto (@Timobros) August 29, 2021

Fonte

